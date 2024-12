Serie A, Monza-Udinese 1-2: Lucca e Bijol riportano i friulani alla vittoria

- Tra le squadre attualmente in Serie A, il Monza è una delle due formazioni insieme all’Empoli che l’Udinese ha affrontato almeno quattro volte nel corso delle ultime tre stagioni di massima serie (dal 2022/23) senza mai perdere: per i friulani questo è il secondo successo contro i brianzoli nel periodo (3N).

- L'Udinese ha perso soltanto una delle ultime 14 gare (7V, 6N) di Serie A giocate di lunedì - quella per 1-2 in casa contro l'Inter lo scorso aprile.

- Dal debutto nella massima serie di Lorenzo Lucca (passata stagione), solo Dusan Vlahovic (22) e Khvicha Kvaratskhelia (16) hanno segnato di più del classe 2000 dell’Udinese (13) tra gli attaccanti nati negli anni 2000 in Serie A.

- Solo Duván Zapata (10) ha segnato più gol di testa di Lorenzo Lucca (sette al pari di Milan Djuric) nelle ultime due stagioni in Serie A.

- L’Udinese è diventata la squadra che ha segnato più gol di testa (sette) in questa Serie A, mentre il Monza è la formazione che ne ha subite di più (otto) con questo fondamentale nel torneo in corso.

- Nessuna squadra ha effettuato più tiri del Monza contro l’Udinese nel primo tempo di una singola partita in questa Serie A (16 al pari dell’Atalanta contro l’Hellas Verona).

- Quella di Georgios Kyriakopoulos è stata la 100ª rete del Monza in Serie A, con i brianzoli che sono diventati la 60ª formazione a tagliare questo traguardo nella competizione.

- Tra i difensori di questa Serie A, solo Nuno Tavares (otto) ha preso parte a più reti di Georgios Kyriakopoulos (cinque frutto di due gol e tre assist) nel torneo in corso.

- Jaka Bijol ha segnato il suo secondo gol in trasferta in Serie A, dopo quello realizzato 798 giorni fa contro l’Hellas Verona allo stadio Marcantonio Bentegodi, il 3 ottobre 2022.

- Solo l'Inter (sette) ha trovato più volte la via della rete con i suoi difensori rispetto all'Udinese (cinque al pari di Fiorentina e Cagliari) in questa Serie A.