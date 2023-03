Serie A, Monza-Lazio all'italiana

SERIE A

Numeri d'altri tempi figli della filosofia di Berlusconi e Lotito, l'U Power per un giorno tornerà il Brianteo

Un salto all’indietro di quasi trent’anni. Come se fossimo all’inizio del Novanta. Monza-Lazio con tre stranieri in campo per parte: è da allora, più o meno, che non si vede niente di simile. Eppure, domenica lo stadio “U-Power” tornerà a essere il Brianteo: si sfidano due società italianissime, due allenatori nati e cresciuti a Coverciano, 22 calciatori a stragrande maggioranza italiana (probabilmente otto per parte, se Marlon dovesse dare forfait nel Monza e se Hysaj facesse lo stesso nella Lazio).

© sportmediaset

Queste le probabilissime formazioni di Palladino e di Sarri: nel Monza (privo - attenzione! - di Pessina, Rovella e Izzo, tutti italiani…) solo Pablo Marì, Machìn e Carlos Augusto arrivano da fuori; nella Lazio gli unici tre stranieri in campo saranno Milinkovic Savic, Luis Alberto e Felipe Anderson, gente che - fra l’altro – è in Serie A da una vita.

Le politiche dei due club, del resto, sono molto chiare: “Forza Italia!” non è soltanto il partito di Berlusconi e di Lotito (che dallo scorso settembre è senatore), è anche un metodo, auspicato dal ct azzurro Mancini e sposato in pieno da Galliani e da Sarri: zoccolo duro autarchico, in tutti i reparti, per facilitare l’apprendimento e la costruzione del gruppo.

Non è un caso che Monza e Lazio siano le due squadre rivelazione di questo campionato (Napoli a parte). Puntare sugli italiani, se giovani e di qualità, favorisce la creazione di un blocco, su cui innestare giocatori in arrivo da altre culture calcistiche. Ecco perché Monza e Lazio parlano italiano. Anche con i gol: la squadra di Palladino ha segnato 32 reti in Serie A, di cui 21 (circa due terzi) con giocatori del nostro Paese; la Lazio di Sarri, invece, va in gol con un italiano una volta su due. Numeri d’altri tempi. Di quando i nostri club, e la Nazionale, erano i più forti al mondo.

MONZA-LAZIO: RECORD STORICO PRESENZE ALL'U-POWER STADIUM

Monza-Lazio, in programma domenica alle 15 allo U-Power Stadium, segnerà il record storico di presenze, con quota 14.200 biglietti già venduti. Un traguardo importante, anche perché arriva nel giorno della centesima partita casalinga dell'era Fininvest: "Un regalo migliore non poteva esserci", ha commentato la società. Il precedente primato apparteneva a Monza-Genoa (14.142 spettatori) del campionato di Serie B '88-'89.

