Serie A, Monza-Cagliari 1-2: Zortea e Piccoli fanno esultare Nicola

LE STATISTICHE

Il Monza ha perso 5 partite di fila (tutte con il punteggio di 2-1) per la seconda volta in Serie A: la prima era stata tra agosto e settembre 2022, nel suo esordio nella competizione.

Cinque sconfitte interne di fila per il Monza: non era mai accaduto ai brianzoli tra Serie A e Serie B.

Seconda vittoria in trasferta per il Cagliari in questo campionato, la prima risaliva al 30 settembre a Parma (3-2 in cui segnarono sia Piccoli che Zortea).

Salvatore Bocchetti – 8 ko tra Verona e Monza - è il terzo allenatore della storia della Serie A a perdere tutte le prime otto partite da tecnico nel massimo campionato, dopo Adelio Moro (otto, con il Brescia nel 1995) e Astro Galli (otto, con il Venezia nel 1949).

Roberto Piccoli ha già eguagliato il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A (cinque, come nel 2020/21 con lo Spezia e nel 2023/24 con il Lecce).

Roberto Piccoli è uno dei cinque giocatori nati dal 2001 in poi ad aver segnato almeno cinque gol in questo campionato, insieme a Sebastiano Esposito, Khvicha Kvaratskhelia e Charles De Ketelaere.

Nadir Zortea è uno dei sei difensori ad aver segnato tre gol in questo campionato (nessun difensore ha fatto meglio); l’esterno del Cagliari ha messo insieme in questo girone d’andata le reti totali. messe a segno sommando i tornei 2023/24 (due) e 2022/23 (uno).

Solo il Parma (uno) ha collezionato meno clean sheets di Monza e Cagliari (due ciascuna) in questa Serie A.

Secondo rigore a favore del Monza in questo campionato e seconda trasformazione per Gianluca Caprari: entrambe le sue reti in questo torneo sono arrivate dal dischetto.

Nelle ultime quattro partite contro il Cagliari in Serie A, Caprari ha partecipato attivamente a tre gol (due reti e un assist).

Danilo D'Ambrosio ha ricevuto il suo quarto cartellino rosso in Serie A (304ª presenza), il suo primo dal 22 ottobre 2023 contro la Roma – da inizio 2023 D’Ambrosio è uno dei tre soli giocatori che contano almeno 3 espulsioni nel massimo torneo, insieme a Makoumbou e Tressoldi.

11 legni colpiti dal Cagliari in questo campionato, meno solo dell’Atalanta (12).

Solo il Venezia (sei) ha subito più reti su rigore del Cagliari (cinque come Como, Udinese e Genoa) in questo campionato.

Presenza numero 50 per Warren Bondo con la maglia del Monza considerando tutte le competizioni.

Stefano Sensi è tornato oggi a giocare un match da titolare in Serie A per la prima volta dal 19 maggio 2023 contro il Sassuolo, 597 giorni dopo.