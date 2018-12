Serie A, Milan-Torino 0-0: frena anche Gattuso

09/12/2018 di CESARE ZANOTTO

LA PARTITA

Una serata in chiaroscuro per il Milan, che inizia molto male, migliora poi nel corso della gara ma non riesce mai a trovare il varco giusto per superare Sirigu. I rossoneri non riescono dunque ad approfittare dei risultati di Lazio e Roma e rimangono al quarto posto a +1 proprio sui biancocelesti, mentre l'Inter è ora a tre lunghezze. La squadra di Gattuso potrebbe vincere ma pure perdere, con Donnarumma straordinario in avvio con due interventi decisivi.



Molte delle scelte di Gattuso sono condizionate dagli infortuni, che però non possono diventare un alibi se l'approccio diventa distratto come quello visto stasera. Il Torino, infatti, parte forte e nel giro di 17' confeziona due palle-gol: al 5' Ansaldi crossa da sinistra per Iago Falque, che colpisce di testa a botta sicura ma trova la risposta d'istinto di Donnarumma; poi è invece Belotti a sciupare tutto quando Rincon serve al centro un pallone delizioso che il Gallo manda alto da pochi passi.



Il Milan, in piedi per miracolo, inizia a esprimersi palla a terra cercando di innescare più che altro Suso a destra e Higuain per vie centrali, solo che il Pipita conferma il periodo no con diversi errori al momento più importante. Prima del riposo Donnarumma salva nuovamente sul sinistro di Belotti, poi nella ripresa i granata hanno molte meno energie e il Milan esce alla distanza: Suso colpisce l'esterno della rete all'81', Cutrone ha la chance più ghiotta a 180 secondi dal gong ma spedisce a lato. Il Torino ringrazia e resta in piena corsa per un posto nell'Europa che conta.