Serie A: Milan per la quinta vittoria di fila, derby di Roma per l'Europa

Rossoneri di scena alle 15 a San Siro contro il Lecce, prima volta di De Rossi da allenatore e Tudor nella stracittadina della Capitale

© Getty Images Obiettivo quinta vittoria di fila - traguardo mai raggiunto nemmeno nell'anno dello scudetto - per il Milan, che alle 15 ospita il Lecce a San Siro. Per i rossoneri sfida tutt'altro che proibitiva sulla carta, anche se Stefano Pioli conosce i rischi dei cali di attenzione: "Il Lecce non ha mai subito gol dal cambio di allenatore e ha messo in difficoltà la Roma, ci vorrà una buona prova", ha detto il tecnico rossonero alla vigilia. Tre punti per dare seguito al filotto di successi ma anche per evitare che il derby in programma il 22 aprile consegni lo scudetto della seconda stella all'Inter: in mezzo la trasferta contro il Sassuolo e il doppio confronto con la Roma che vale un posto in semifinale di Europa League.

Dal canto suo il Lecce, dall'arrivo di Luca Gotti in panchina, ha raccolto una vittoria e un pareggio (proprio contro la Roma) e soprattutto non ha subito gol. Oltre allo squalificato Loftus-Cheek non ci sarà Thiaw, alle prese con una fascite plantare e tenuto precauzionalmente a riposo "con la speranza che possa essere disponibile giovedì", quando già mancheranno nel reparto difensivo Kalulu e Tomori. Scontato l'impiego di Theo Hernandez, di rientro dal turno di squalifica, Pioli può contare su un Chukwueze ritrovato e su un Rafael Leao sempre più leader del Diavolo, dentro e fuori dal campo. Pulisic agirà da trequartista.



La Roma per continuare la corsa che porta alla Champions, la Lazio per non dire addio, almeno per quelle che sono le possibilità del campionato, alla zona Europa. Grande attesa anche per il derby della Capitale, in programma alle 18, con la prima volta di De Rossi da allenatore giallorosso dopo tante stracittadine da giocatore e di Tudor sulla panchina della Lazio. "Chiaro che sarà un derby diverso da tecnico, ma io sono tranquillo", ha detto De Rossi alla vigilia. Il tecnico della Roma non avrà a disposizione solo Ndicka (squalificato) e Azmoun (infortunato). Gli altri tutti a disposizione, compreso l'attacco che tornerà quello titolare. A cominciare da Dybala che affiancherà Lukaku ed El Shaarawy per cercare di riportare quella luce che è mancata al reparto offensivo giallorosso nelle ultime tre partite. Appena due, infatti, le reti segnate dalla squadra di De Rossi contro Brighton, Sassuolo e Lecce.

Tudor si è detto consapevole che il derby è una partita "molto sentita", ma ha avvertito i suoi: "Dobbiamo usare la testa e andare forte. Dobbiamo viverlo senza perdere la testa" anche se "non si può scappare dalle emozioni". Il tecnico croato dovrebbe affidarsi a un 3-4-2-1 con Immobile e non Castellanos terminale offensivo sostenuto da Kamada e Isaksen. Empoli-Torino posticipo serale.