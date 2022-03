Serie A, Lorenzo Casini è il nuovo presidente di Lega

FUMATA BIANCA

È stato eletto con 11 voti a favore, succede a Paolo Dal Pino

La Serie A ha un nuovo presidente di Lega: con 11 voti a favore è stato infatti eletto Lorenzo Casini. Nella votazione sono state otto le schede bianche mentre un voto è andato a Paolo Dal Pino, dimessosi dalla carica di presidente della Lega Serie A nelle scorse settimane per motivi familiari. Casini, avvocato romano classe 1976, è capo di Gabinetto del Ministero della cultura (MIC) oltre a essere professore ordinario di Diritto amministrativo presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca. facebook

Il suo nome è stato fatto da Aurelio De Laurentiis e caldeggiato da Claudio Lotito. Casini è stato assistente di studio presso la Corte costituzionale della Repubblica italiana per il giudice Sabino Cassese, oltre a essere docente di diritto amministrativo e organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione e Responsabile dell`Area giuridica nella Scuola Nazionale dell`Amministrazione e Co-President dell'International Society of Public Law.

"È sempre positivo quando c'è un presidente, era qualcosa di indispensabile e in certi versi doveroso. In bocca al lupo, c'è tanto da rifare ma penso che lui lo sappia". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò commentando l'elezione del nuovo presidente della Lega di A, Lorenzo Casini. "I nodi al pettine per le problematiche della Lega li sanno tutti gli appassionati di calcio - ha aggiunto il capo dello sport italiano a margine della presentazione del nuovo progetto sportivo olimpico Uits al salone d'onore del Coni - il suo compito sarà recuperare l'unanimità perché per certe decisioni è indispensabile la compattezza della Lega. È sempre facile a dirsi, più complicato a farsi".

"Buon lavoro al neoeletto presidente Lorenzo Casini. Gli auguro di ricompattare in tempi brevi la Lega Serie A e di esprimere una leadership in grado di rappresentare al meglio, in un'ottica di sistema, gli interessi dei club del massimo campionato". Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, commenta l'elezione del nuovo presidente di Lega A con il voto di 11 club. "Il calcio italiano - aggiunge Gravina - ha sfide molto importanti da affrontare, impossibili da vincere senza una Lega di A autorevole e responsabile".

"Benvenuto a Lorenzo Casini nuovo presidente della Lega Calcio. Una figura di grande rilievo e di esperienza strategica. Potrà dare una svolta con l'aiuto di tutti i presidenti". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis saluta il nuovo numero uno della Lega A.