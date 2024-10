Serie A, Lecce-Verona: Dorgu fa respirare il Lecce, vittoria scacciacrisi sul Verona

- La rete di Patrick Dorgu contro l'Hellas Verona ha interrotto il digiuno di gol del Lecce in Serie A durato 442 minuti.

- Il Lecce è tornato al successo in Serie A contro l'Hellas Verona chiudendo una striscia negativa durata nove partite (3N, 6P). L'ultimo successo dei salentini con clean sheet in Serie A contro i gialloblù risaliva al febbraio 1990.

- Patrick Dorgu ha preso parte al 50% delle reti del Lecce in questa Serie A: due reti, come Nikola Krstovic. Solo Kenan Yildiz (tre) è più giovane tra i giocatori con almeno due reti all'attivo in questo campionato (due).

- Patrick Dorgu ha eguagliato il proprio primato di reti in un singolo campionato di Serie A, avendo realizzato due gol nelle prime nove presenze stagionali: tanti quanti nel campionato 2023/24, ma in 32 partite.

- Il Lecce ha trovato il gol in casa contro l'Hellas Verona, interrompendo una striscia di tre partite consecutive al Via del Mare senza infilare la porta gialloblù. Quello di Dorgu è il primo gol di testa dei giallorossi in questo campionato.

- Lameck Banda ha fornito il suo sesto assist in Serie A, il primo in questa stagione. L'ultimo passaggio vincente risaliva al dicembre del 2023.

- L'Hellas Verona ha subito almeno un gol in tutte le ultime sette partite in Serie A, dopo aver ottenuto due clean sheet nelle prime tre gare con Paolo Zanetti in panchina; la striscia più lunga dei gialloblù nel massimo campionato dall'ottobre-dicembre 2023 (nove gare).

- Nessuna squadra ha ricevuto più cartellini rossi dell'Hellas Verona in questa Serie A: quattro, come il Parma. Era dal marzo 2022 in casa contro il Napoli che i gialloblù non avevano almeno due giocatori espulsi nella stessa sfida nel massimo campionato.