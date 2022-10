Serie A, Lecce-Fiorentina 1-1: Kouamé risponde a Ceesay

LECCE-FIORENTINA 1-1

Al Via del Mare, i viola tornano al gol con l'ivoriano ma non basta

La decima giornata di Serie A si conclude con l'1-1 tra Lecce e Fiorentina. Al Via del Mare, i salentini passano a fine primo tempo con il tap-in di Ceesay (43'), ma a inizio ripresa Kouamé (48') segna di testa su assist di Cabral, interrompendo il digiuno da gol dei viola in campionato. Con questo pareggio, la Fiorentina sale a 10 punti e aggancia Salernitana e Monza, mentre il Lecce stacca il Bologna e si porta a quota 8. Il Lecce rimanda ancora la prima vittoria in casa, la Fiorentina non vince in trasferta in A da 6 mesi.

LA PARTITA

La decima giornata di Serie A si chiude con un 1-1 che fa sicuramente più felice il Lecce: la Fiorentina, infatti, torna al gol in campionato dopo due partite senza reti, ma resta in una zona di classifica che non può fare felice Italiano. Al Via del Mare, la partita, inoltre, inizia subito male per i viola: Jovic, schierato titolare da Italiano, si fa male dopo sette minuti e lascia spazio a Cabral, che al 38' segna ma la rete viene annullata per fuorigioco di Bonaventura, autore del cross su cui Falcone e Baschirotto si ostacolano. Al 43', allora, a passare in vantaggio è il Lecce: Joan Gonzalez sfonda sulla sinistra e mette al centro per Ceesay, che da pochi passi insacca firmando l'1-0 in favore dei salentini.

A inizio ripresa, però, arriva subito il pareggio viola: cross dalla destra di Cabral e colpo di testa vincente di Kouamé, che fa 1-1. Al 71', Falcone deve compiere un vero e proprio miracolo per togliere dall'incrocio dei pali la conclusione di Martinez Quarta, poco dopo salva prima su Kouamé, poi su Nico Gonzalez. Nel finale, Gallo rimedia due cartellini gialli ravvicinati, il secondo per fermare Kouamé lanciato verso l'area, ma l'ultima punizione non premia i viola, ora a 10 punti. La formazione di Baroni, invece, si porta a quota 8, allontanandosi di una lunghezza dalla zona retrocessione.

LE PAGELLE

Falcone 6,5 - Buone parate per evitare il ko, anche se è fortunato in occasione del gol annullato alla Fiorentina.

Gonzalez 6,5 - La giocata in occasione della rete dei salentini è di classe pura: ha la maggior parte dei meriti sul momentaneo 1-0.

Ceesay 7 - Al posto giusto al momento giusto: crede nel cross di Gonzalez, brucia Igor e insacca.

Igor 5 - Troppo morbido e poco reattivo sull'1-0: si perde completamente in area Ceesay.

Kouamé 7 - Ci pensa lui a salvare Italiano dal ko e a interrompere il digiuno da gol della Fiorentina con un gran colpo di testa.

Cabral 6,5 - Entra a freddo al posto di Jovic e contribuisce con un cross al bacio per Kouamé sull'1-1.

IL TABELLINO

LECCE-FIORENTINA 1-1

Lecce (4-3-3): Falcone 6,5; Baschirotto 5,5, Pongracic 6, Umtiti 5,5 (45' st Gendrey sv), Gallo 5; Gonzalez 6,5 (45' st Helgason sv), Blin 6, Askildsen 6 (24' st Bistrovic 6); Strefezza 5,5 (45' st Oudin sv), Ceesay 7, Banda 6 (29' st Di Francesco 6). A disp.: Bleve, Brancolini, Dermaku, Cetin, Colombo, Tuia, Listkowski, Voelkerling, Pezzella, Rodriguez. All.: Baroni 6

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Dodò 6, Martinez Quarta 6,5, Igor 5 (14' st Milenkovic 6), Biraghi 5,5; Bonaventura 6, Mandragora 5,5 (14' st Duncan 6,5), Barak 5,5; Gonzalez 6, Jovic sv (7' Cabral 6,5), Kouamé 7 (38' st Ikoné sv). A disp.: Cerofolini, Saponara, Terzic, Venuti, Zurkowski, Bianco. All.: Italiano 5,5

Arbitro: Massimi

Marcatori: 43' Ceesay (L), 3' st Kouamé (F)

Ammoniti: Mandragora (F), Kouamé (F), Blin (L), Terracciano (F), Strefezza (L), Umtiti (L), Martinez Quarta (F), Gallo (L), Italiano (F)

Espulsi: al 50' st Gallo (L) per somma di ammonizioni

LE STATISTICHE DI LECCE-FIORENTINA

Christian Kouamé ha realizzato due gol in nove presenze, tante reti quante in 40 presenze tra 2019/20 e 2020/21 in Serie A.

Prima di Joan Gonzàlez (20 anni e 258 giorni) l'ultimo giocatore del Lecce a servire un assist in Serie A prima di compiere 21 anni era stato Luis Muriel (20 anni e 361 giorni) l'11 aprile 2012 contro il Catania.

Quattro dei 13 gol realizzati da Christian Kouamé sono arrivati di testa, prima di oggi l’ultimo nel torneo risaliva al 2 agosto 2020 contro la SPAL.

La Fiorentina non vince in trasferta in Serie A da otto partite (2N, 6P): l'ultimo trionfo dei toscani lontano dal Franchi risale allo scorso 10 aprile (Napoli-Fiorentina 2-3). I viola non restavano a secco di successi esterni per così tante partite di fila dal 2019.

Arthur Cabral, insieme a Nicolás González, è l’attaccante della Fiorentina che ha servito più assist in Serie A a partire da gennaio 2022.

La Fiorentina ha subito gol dal Lecce durante un primo tempo per la prima volta in Serie A dal gennaio 2011 (rete di David Di Michele): i toscani erano riusciti poi a mantenere la propria porta inviolata contro i giallorossi durante la prima frazione di gioco nei successivi quattro confronti diretti nel nostro campionato, prima di oggi.

Il Lecce è l'unica squadra di questa Serie A a non aver mai trovato il gol nei primi 30 minuti del match, allo stesso tempo solo il Napoli (sette) ne ha realizzati più dei pugliesi (sei) nel quarto d’ora finale del primo tempo

La Fiorentina non aveva mai effettuato così pochi tiri in un primo tempo di questo campionato (uno), il Lecce non ne aveva mai concessi meno.

Il Lecce è una delle tre squadre a non aver ancora vinto una partita interna in questa Serie A, la Fiorentina è una delle sette che non ha ancora ottenuto un successo esterno nel torneo.

Il Lecce ha subito almeno un gol nelle ultime 13 partite interne di Serie A, solo nel gennaio 2020 ne ha concessi per almeno altrettante partite casalinghe consecutive nel torneo (14 in quel caso).