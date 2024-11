Serie A, Lecce-Empoli 1-1: Pellegri chiama, Pierotti risponde e i legni salvano i toscani

LE STATISTICHE

- L'Empoli è andato a segno in ciascuna delle sue prime sei trasferte in una stagione di Serie A per la prima volta nella sua storia.

Il Lecce è rimasto imbattuto in quattro degli ultimi cinque incontri casalinghi in Serie A (2V, 2N), dopo che aveva perso tutti i tre precedenti.

- Pietro Pellegri ha segnato in ciascuna delle sue ultime due presenze di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 39 partite giocate nella competizione.

- Pietro Pellegri è andato a segno in due presenze di campionato di fila per la prima volta da maggio-settembre 2017, con la maglia del Genoa.

- Santiago Pierotti ha segnato il suo primo gol in Serie A, al suo 17° tiro tentato nella competizione.

- Santiago Pierotti è il primo giocatore del Lecce a segnare entrando dalla panchina in Serie A a partire da Nicola Sansone, lo scorso 13 aprile sempre contro l'Empoli (in quell'occasione su assist dello stesso Pierotti, anche lui entrato anche in quell’occasione a gara in corso).

- Solo due volte nel 2024 un giocatore è riuscito a registrare almeno 14 respinte difensive in un match di Serie A: Ardian Ismajli in entrambe le occasioni, lo scorso 31 agosto (17 v Bologna) e nel match odierno (14).

- Nikola Krstovic ha effettuato almeno otto conclusioni in un match di Serie A per la terza volta in carriera, più volte di ogni altro giocatore del Lecce da quando Opta raccoglie il dettaglio dei tiri (dal 2004/05).

- L'Empoli ha effettuato sei tiri nello specchio in un match di Serie A per la prima volta dallo scorso maggio (sette in quell’occasione, contro la Roma).

- L’Empoli ha pareggiato due trasferte di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2023.

100ª presenza in Serie A per Wladimiro Falcone: è l'unico giocatore sempre presente negli ultimi tre massimi campionati italiani (88 presenze nel periodo).

- Ardian Ismajli è l'ottavo giocatore albanese a tagliare il traguardo delle 100 presenze in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Hysaj, Bogdani, Djimsiti, Tare, Strakosha, Berisha e Bajrami.