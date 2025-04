Serie A: tris Como sul Lecce, Fabregas ipoteca la salvezza

- Dall'inizio della passata stagione, Assane Diao (11 reti, di cui otto col Como e tre con il Real Betis) è uno dei due giocatori nati dal 2005 in avanti capaci di raggiungere la doppia cifra di gol realizzati nei cinque priuncipali campionati europei, dopo Lamine Yamal (11, classe 2007).

- Dal suo esordio nel torneo (10 gennaio scorso), solo Mateo Retegui (11) ha realizzato più gol di Assane Diao in Serie A (otto).

- Tra i giocatori che hanno segnato più di cinque gol e fornito più di cinque assist in questa stagione nei cinque principali campionati europei, solamente Lamine Yamal (6G 11A - classe 2007) è più giovane di Nico Paz (6G 6A - classe 2004).

- Il Como ha vinto tre partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo maggio-giugno 1952 (tre in quel caso).

- Il Como ha vinto due trasferte di fila in Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo I due successi esterni di fila ottenuti nel 1950.

- Con la doppietta contro il Lecce Assane Diao è diventato il terzo giocatore più giovane (classe 2005) a realizzare una marcatura multipla in questa stagione nei cinque principali campionati europei, dopo Lamine Yamal (classe 2007, vs Girona nel settembre 2024) e George Henikhena (classe 2006, vs Nantes lo scorso febbraio).

- Edoardo Goldaniga è tornato al gol in Serie A per la prima volta dall'8 luglio 2020 (vs Napoli con la maglia del Genoa), esattamente 84 partite dopo a 4 anni, 9 mesi e 11 giorni di distanza dall’ultima volta.

- Il Como ha vinto due partite di fila mantenendo la porta inviolata in Serie A per la prima volta dal periodo settembre-ottobre 1986 (1-0 contro Sampdoria e Brescia in quel caso, con Emiliano Mondonico in panchina).

- Il Lecce non ha vinto nessuna delle ultime 10 partite disputate in Serie A (3N, 7P), striscia di match senza successi più lunga nel massimo torneo per I salentini dal periodo compreso tra Settembre e dicembre 2023 (10 anche in quel caso, con Roberto D’Aversa in panchina).

- Il Lecce non ha vinto nessuna delle ultime nove gare interne disputate in Serie A (3N, 6P), striscia più lunga di partite casalinghe di fila senza alcun successo in un singolo torneo del massimo campionato dal periodo tra settembre 2011 e gennaio 2012 (nove, 2N, 7P – con Eusebio Di Francesco prima e Serse Cosmi poi alla guida tecnica della squadra).

- Il Como ha Trovato la via della rete in almeno cinque gare esterne di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e aprile 1976 (otto partite consecutive in quel caso).

- Il Lecce ha subito almeno un gol in almeno cinque partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre 2023 e marzo 2024 (11 di fila in quel caso).

- Il Como ha ottenuto almeno due clean sheet consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo gennaio-febbraio 2003 (tre in quel caso)

- Nessuna squadra ha terminato più gare casalinghe senza segnare del Lecce nel 2025 nei cinque principali campionati europei (sei, come il Leicester).

- Solamente il Genoa (26) ha terminato più volte il primo tempo senza segnare rispetto al Lecce in questa stagione nei cinque principali campionati europei in corso (25, come il Real Valladolid).