Serie A, le regole per il pubblico negli stadi: mascherine, niente striscioni e tutti seduti

L'ordinanza dell'Emilia-Romagna che dà il via libera al ritorno del pubblico negli stadi (massimo 1.000 persone, come anticipato dal ministro Spadafora) è accompagnata dalle regole che i tifosi dovranno seguire prima dell'ingresso nell'impianto, durante la partita e anche a fine match. I biglietti andranno comprati on-line, le biglietterie resteranno chiuse e le società manterranno per 14 giorni i nominativi dei presenti in modo da avvertirli in caso di positività di uno spettatore.