Serie A, le partite di oggi: da Empoli-Lazio a Bologna-Juve è giornata Champions

EMPOLI-LAZIO ore 12.30

La Lazio, dopo il pareggio interno contro il Parma, punta decisa verso la trasferta di Empoli, gara cruciale per la rincorsa Champions che vede i biancocelesti a due punti dal quarto posto, occupato dalla Juventus attesa dallo scontro diretto con il Bologna. Contro la squadra di D'Aversa il tecnico Baroni dovrà ancora fare a meno di Tavares, Lazzari e Patric, fermi ai box a causa dei rispettivi infortuni, e gestire il rischio squalifica che pesa su Rovella, Zaccagni e Belahyane, diffidati e costretti, in caso di ammonizione, a saltare proprio la sfida ai bianconeri in programma sabato 10 maggio alle ore 18 allo stadio Olimpico. Pochi i dubbi di formazione per il tecnico laziale con Castellanos a guidare l'attacco e Pedro che, dopo la doppietta contro il Parma, cerca un posto da titolare. Dal canto suo pure l'Empoli non può fare sconti ed è costretto almeno a non perdere, se non addirittura a vincere: la corsa alla salvezza è serrata ma D'Aversa deve rinunciare a diverse pedine. Cacace torna titolare dopo la squalifica, Kovalenko a centrocampo complici le squalifiche di Grassi e Henderson. Davanti Esposito.