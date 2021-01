Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: una giornata a Tonali

Sono ben otto i giocatori sanzionati con una giornata di squalifica dal Giudice Sportivo, di cui tre per rosso diretto: Chabot dello Spezia, Lykogiannis del Cagliari e Tonali del Milan, che salterà così il big match con la Juventus. Altri cinque, invece, sono stati squalificati per aver raggiunto il quinto cartellino giallo stagionale, si tratta di Dominguez del Bologna, Romero dell'Atalanta, Ekdal della Sampdoria (che salterà la sfida con l'Inter), Estevez dello Spezia (assente contro il Napoli, così come Chabot) e Lucas Leiva della Lazio. Ammenda da 1500 euro per Schiattarella del Benevento, punito dopo il giallo per proteste in quanto capitano della squadra.

Getty Images