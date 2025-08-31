Serie A, Lazio-Verona 4-0: riecco il Sarriball

LE STATISTICHE

• La Lazio non vinceva un match in Serie A segnando almeno tre reti e mantenendo la porta inviolata dal 19 gennaio scorso, anche in quel caso contro l’Hellas Verona (0-3 al Bentegodi).

• La Lazio ha segnato due gol nei primi 10 minuti di una gara di Serie A per la prima volta dal 15 gennaio 2022, in quel caso doppietta di Immobile contro la Salernitana.

• La Lazio non segnava almeno tre reti nel primo tempo in Serie A dal 12 aprile 2024 (tre contro la Salernitana) anche in quel caso all’Olimpico.

• Nessuna squadra dei top-5 campionati europei ha subito almeno tre reti nel primo tempo per più volte rispetto all'Hellas Verona (cinque) a partire dalla scorsa stagione.

• L’Hellas Verona non subiva due gol nei primi 10 minuti di una gara di Serie A dallo scorso 26 ottobre, in quel caso reti di de Roon e Retegui contro l’Atalanta.

• Valentín Castellanos è l’unico giocatore dei top-5 ad aver sia segnato almeno un gol che fornito più di un assist in almeno due partite di campionato in questo anno solare (una rete e due passaggi vincenti anche contro il Monza, lo scorso 9 febbraio).

• Mattéo Guendouzi è tornato a segnare una rete in Serie A dall’unica marcatura nello scorso campionato contro il Torino, il 29 settembre 2024.

• Mattéo Guendouzi ha segnato il suo primo gol con la Lazio in Serie A allo stadio Olimpico, dopo che aveva realizzato le precedenti tre reti con i biancocelesti in campionato in trasferta.

• Da quando ha fornito il suo primo assist con la Lazio in campionato, il 12 aprile 2024 (vs Salernitana), Nicolò Rovella è l’unico centrocampista italiano nato dal 2001 in avanti ad aver effettuato più di cinque passaggi vincenti (sei) nella massima serie.

• Quarto gol contro la sua ex squadra per Mattia Zaccagni in Serie A; l’Hellas Verona è la formazione contro cui il giocatore della Lazio ha preso parte a più reti nella massima serie: otto, quattro gol appunto e anche quattro assist.

• Contro nessun’altra squadra Boulaye Dia ha segnato più gol che contro l’Hellas Verona (quattro come contro la Fiorentina) in Serie A.

• 50ª presenza per Boulaye Dia con la maglia della Lazio considerando tutte le competizioni.

