Serie A, Lazio-Monza 5-1: Castellanos e Pedro esaltano l'Olimpico

• La Lazio ha segnato 13 gol con giocatori subentrati in questo campionato, proprio record in una singola stagione di Serie A dal 1994/95 in avanti.

• Pedro ha realizzato quattro gol da subentrato in questo campionato, nessun giocatore ha fatto meglio.

• Valentín Castellanos ha trovato il gol in due sfide consecutive per la seconda volta in Serie A, dopo esserci riuscito tra agosto e settembre scorsi.

• Prima di Pedro contro il Monza, l’ultimo calciatore della Lazio a segnare due gol da subentrato in una partita di Serie A era stato Valentín Castellanos nel marzo 2024 contro il Frosinone.

• Pedro è tornato a segnare dopo 10 partite di Serie A senza gol (ultima rete il 31 ottobre scorso contro il Como).

• Valentín Castellanos ha fornito tre assist in questo campionato, tanti quanti nella passata Serie A; per la prima volta nel massimo campionato italiano ha fornito due passaggi vincenti in una partita.

• Adam Marusic ha segnato tre gol in questo campionato, miglior risultato dal 2017/18 in una singola stagione di Serie A (tre anche in quel caso).

• Adam Marusic ha segnato in due gare casalinghe consecutive per la prima volta in Serie A.

• La Lazio ha disputato oggi la 2800ª partita della sua storia in Serie A.

• Per il Monza questa è stata la 100ª partita della sua storia in Serie A.

• La Lazio ha effettuato 16 tiri, non subendone, nel primo tempo contro il Monza; dal 2004/05 solo una volta i biancocelesti hanno avuto una maggior differenza tra tiri fatti e subiti in una prima frazione in Serie A (21 contro l'Hellas Verona nel febbraio 2018).