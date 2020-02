Serie A, l'AIA risponde a Commisso per le rime: "Disgustati dal suo comportamento"

Nuovo capitolo della polemica innescata da Rocco Commisso dopo la sconfitta per 3-0 contro la Juventus. Questa volta a parlare è il numero uno dell'AIA, Marcello Nicchi, che ha risposto per le rime al presidente della Fiorentina: "Il suo sfogo dopo la partita? Io dico solo, usando le sue parole, che gli arbitri italiani sono disgustati da questo comportamento". Una risposta durissima quella del capo degli arbitri, che non ha certo preso bene le pesanti critiche rivolte alla sua categoria da parte dell'imprenditore italo-americano.