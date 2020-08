Serie A, la top 11 della stagione 2019/20

Fine stagione, tempo di bilanci, ma soprattutto tempo di top 11. Anche quest'anno Opta ha stilato la sua formazione ideale basata sui dati statistici raccolti nel corso del campionato e dando un'occhiata allo schieramento non mancano le sorprese. C'è tanta Juventus (ben 4 giocatori), ma anche tanta Lazio (3 i rappresentanti dei biancocelesti). Atalanta, Napoli, Inter e Milan mettono in campo un solo uomo, ma nel 4-2-3-1 non c'è posto né per Lukaku, né per Ibrahimovic, né per Insigne...