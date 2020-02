Serie A: la strada verso lo scudetto fino allo snodo Juventus-Inter

CALENDARI SCUDETTO

Troppo presto per chiamarla "volata scudetto": siamo a inizio febbraio, mancano sedici partite di Serie A e c'è la variabile delle coppe (almeno per Juventus e Inter). Ma dopo lo 0-0 della Lazio contro il Verona il campionato si è riallineato, e iniziano a farsi più chiara anche la strada che aspetta le tre squadre per giocarsi la vittoria finale. Fissando un primo mini-ciclo di un mesetto sino a Juventus-Inter del primo marzo, abbiamo messo a confronto i calendari delle contendenti.

Situazione tutto sommato equilibrata per la squadra di Sarri che dovrà gestire Coppa Italia e Champions League ma arriverà al big match contro l'ex Conte senza sfide complicate in campionato, al massimo l'insidia passa dalle trasferte: delle cinque partite che precedono il match contro l'Inter, quattro saranno fuori casa. Arrivano i momenti chiave della stagione e l'ampiezza della rosa bianconera porrà l'allenatore di fronte a diritti/doveri perché l'abbondanza è indubbia ma delicato sarà l'equilibrio da trovare con le scelte sul fronte del turnover e della gestione delle rotazioni.

L'Inter è quella messa peggio delle tre, un po' perché costretta a un tour de force (che, chiariamolo, arriva parzialmente per colpe proprie visto che la retrocessione in Europa League costringe ad un turno in più rispetto alla Champions): sei partite prima della Juventus. Conte dovrà toccare ferro, come ha già detto scherzando in conferenza stampa, sperando che non arrivino altri infortuni come nella prima parte della stagione. Tanto lavoro è stato fatto sul mercato ma contando derby e sfida con la Lazio sarà davvero un mese rovente e, senza avere a disposizione tutta la rosa, sarà difficile non arrivare al primo marzo con la lingua di fuori.

Il capitolo dedicato ai biancocelesti è più semplice da analizzare: senza le coppe, le partite sono solo quattro senza infrasettimanali a "disturbare" il lavoro di Inzaghi. Tre sfide tutto sommato agevoli con in mezzo Conte da affrontare all'Olimpico: l'occasione per sognare di essere primi a marzo sfruttando Juve-Inter è grossa.

I CALENDARI A CONFRONTO

JUVENTUS 54 punti: Verona-Juventus (Serie A) 8 febbraio, Milan-Juventus (Coppa Italia) 13 febbraio, Juventus-Brescia (Serie A) 16 febbraio, Spal-Juventus (Serie A) 22 febbraio, Lione-Juventus (Champions League) 26 febbraio, Juventus-Inter (Serie A) 1 marzo

INTER 51 punti: Inter-Milan (Serie A) 9 febbraio, Inter-Napoli (Coppa Italia) 12 febbraio, Lazio-Inter (Serie A) 16 febbraio, Ludogorets-Inter (Europa League) 20 febbraio, Inter-Sampdoria (Serie A) 23 febbraio, Inter-Ludogorets (Europa League) 27 febbraio, Juventus-Inter (Serie A) 1 marzo

LAZIO 50 punti: Parma-Lazio (Serie A) 9 febbraio, Lazio-Inter (Serie A) 16 febbraio, Genoa-Lazio (Serie A) 23 febbraio, Lazio-Bologna (Serie A) 29 febbraio