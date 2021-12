Serie A, la situazione Covid squadra per squadra

CASI IN AUMENTO

Dopo la sosta natalizia giocatori e staff si sono ritrovati per la ripresa della preparazione, ma i contagi non lasciano tranquille le società

La Serie A è ripartita dopo la pausa natalizia e nei giorni scorsi i giocatori hanno raggiunto i rispettivi centri sportivi per la ripresa dei lavori. Il boom di contagi Covid sta però tenendo tutti col fiato sospeso. Prima di riprendere gli allenamenti calciatori e staff sono stati infatti sottoposti a tamponi di controllo e le prime notizie sono state poco incoraggianti, con casi di positività emersi in diverse squadre. La situazione è molto critica anche nei campionati esteri.

LA SITUAZIONE SQUADRA PER SQUADRA

Atalanta: 2 positivi nel gruppo squadra, uno è Musso

Bologna: Molla, Viola e Dominguez

Cagliari: Nandez

Empoli: 3 positivi nel gruppo squadra

Fiorentina: 1 giocatore positivo

Genoa: Shevchenko, Criscito e Serpe

Inter: Dzeko, Cordaz e Satriano

Juventus: Pinsoglio e Arthur

Napoli: Osimhen (quarantena in Nigeria), Lozano e Elmas

Roma: positivo 1 giocatore

Salernitana: positivi 7 giocatori e un membro dello staff

Sampdoria: positivi 1 giocatore e due membri dello staff

Sassuolo: positivi 2 giocatori della prima squadra

Spezia: Hristov, Kovalenko, Nzola, Manaj e un collaboratore

Torino: Verdi, altri tre giocatori e un membro dello staff

Venezia: positivo un tesserato

Verona: Magnani

GENOA, POSITIVO ANCHE SERPE

Nuovo positivo nel gruppo squadra del Genoa. Il club ha infatti comunicato che "il calciatore Laurens Serpe è risultato positivo alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare. Il club ha immediatamente informato le Autorità Sanitarie competenti e applicato tutte le procedure previste dalle normative vigenti".

TORINO, ALTRI DUE CALCIATORI CONTAGIATI

Il Torino "comunica che due calciatori, regolarmente vaccinati, sono risultati positivi al Covid-19 nello screening eseguito in data odierna. La Società ha immediatamente informato le Autorità sanitarie competenti e attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore".

CAGLIARI, NANDEZ POSITIVO E IN ISOLAMENTO

Il Cagliari ha comunicato "la positività al Covid-19 del calciatore Nahitan Nandez, asintomatico e regolarmente vaccinato. Nandez ha svolto dei test sanitari nell’Isola, programmati dal Club per i calciatori di rientro dall’estero, che hanno dato quindi esito positivo: non è entrato in contatto con altri componenti del gruppo squadra e osserverà ora l’isolamento presso la propria abitazione".

ATALANTA, E' MUSSO UNO DEI DUE POSITIVI

"Come vivrai questa ultima notte dell'anno?". "Quarantena". Nel giochino 'fammi una domanda' nella story sul profilo Instagram della fidanzata Anna Ariaudo, la conferma che uno dei due giocatori dell'Atalanta in isolamento per positività al tampone è Juan Musso. Inequivocabile la foto dei due insieme che fa da sfondo, come quelle del giorno prima che ritraevano il portiere a casa al mattino durante il doppio allenamento dei compagni a Zingonia e, in serata, la story dello stesso Musso ritratto nella palestra di casa sua a Bergamo.

JUVENTUS: POSITIVI PINSOGLIO E ARTHUR

Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell'attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Carlo Pinsoglio e Arthur. I suddetti calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore.

ROMA: POSITIVO UN GIOCATORE DEL GRUPPO SQUADRA

La Roma torna ad allenarsi e i tamponi molecolari di ieri hanno evidenziato un solo caso di positività. Il giocatore preferisce per privacy che il nome non venga fatto, è già in isolamento ma con sintomi lievi. Motivo per cui nei prossimi giorni proverà a fare un nuovo test.

INTER: DZEKO E ALTRI DUE GIOCATORI POSITIVI AL COVID

L'Inter ha comunicato che "Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satriano sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati ad Appiano Gentile nella giornata di ieri. I tre nerazzurri sono già in isolamento presso le proprie abitazioni e seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario".

VENEZIA: UN TESSERATO POSITIVO AL COVID

Un tesserato del Venezia è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test molecolare effettuato il 29 dicembre, giorno antecedente alla ripresa degli allenamenti. Lo comunica il club lagunare, precisando che la persona positiva non è mai entrata in contatto con il gruppo squadra. Ora si trova in quarantena e seguira' le procedure previste dal protocollo sanitario.



ATTESA PER I TAMPONI MOLECOLARI DELLE ALTRE BIG

C'è attesa per l'esito dei tamponi molecolari a cui si sono sottoposti i giocatori delle altre big, radunatesi negli ultimi giorni. Inter, Juve, Milan e Roma aspettano con ansia i risultati dei test.

NAPOLI, TUTTI NEGATIVI I TAMPONI EFFETTUATI GIOVEDÌ

"Tutti negativi al Covid-19 calciatori e staff che hanno effettuato tamponi molecolari nella giornata di ieri - si legge in una nota ufficiale del Napoli -. Chi avesse effettuato tamponi nelle 24 ore precedenti, perché di rientro dall’estero, effettuerà il test nei prossimi giorni".