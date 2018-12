Serie A, Juventus-Inter 1-0: Mandzukic decide il derby d'Italia

07/12/2018 di CESARE ZANOTTO

LA PARTITA

Un'altra dimostrazione di forza, un altro record, un altro passo in avanti verso l'ottavo scudetto consecutivo. La Juve conquista il derby d'Italia e sale a 43 punti dopo 15 giornate: numeri folli, certificati dal fatto che stasera i bianconeri eguagliano la miglior partenza di sempre dopo 15 turni nei maggiori cinque campionati europei. Una vittoria completamente meritata per una squadra che, dopo un primo tempo abbastanza in equilibrio, domina la ripresa con un'organizzazione da manuale e una forza mentale difficilmente raggiungibile. E non poteva dunque che essere Mario Mandzukic a marchiare la sfida con un colpo di testa al minuto 66: l'uomo più affamato, nel match più sentito.



I bianconeri, con il recupero di Bentancur, possono esprimersi col modulo ormai preferito da Allegri: un 4-3-3 che davanti fa paura perché, in particolare, ha la grande capacità di non dare riferimenti agli avversari. Mandzukic parte centralmente ma non sta fermo mai, Ronaldo si muove da destra a sinistra, Dybala è invece l'uomo di raccordo che sulla trequarti è pronto a partire in verticale al minimo errore della mediana nerazzurra. L'avvio è tutto della Juve, che tra l'8' e il 10' ha con la Joya un paio di chance per fare male. Passato il pericolo, l'Inter inizia a comportarsi come Spalletti vorrebbe in ogni situazione: squadra alta e stretta, palleggio rapido, pressing aggressivo sul portatore avversario. Una strategia che funziona bene fino alla mezz'ora e che, al 29', consegna ai nerazzurri la grande chance per il vantaggio: Politano, da destra, è abile a rientrare per servire centralmente Icardi, che vede l'inserimento di Gagliardini; Matuidi è in ritardo, ma il centrocampista colpisce male con il mancino e da ottima posizione trova il palo alla sinistra di Szczesny. La partita dell'Inter cambia, e di parecchio, in questo istante.



La Juve infatti reagisce immediatamente, cosa che invece i nerazzurri non sono in grado di fare quando nella ripresa vanno sotto. L'ultima parte del primo tempo è tutta dei bianconeri, che assaltano la porta di Handanovic mentre i nerazzurri si spengono lentamente. Gagliardini e Joao Mario, dopo un buon avvio, escono piano piano dalla gara così come i due terzini. Perisic si prende un'altra serata di riposo e il solo Brozovic, insieme a qualche lampo estemporaneo dei compagni, può davvero poco contro una corazzata capace di non mollare un centimetro nei momenti topici del match. La ripresa evidenzia l'enorme divario che ancora c'è tra le due squadre, a prescindere dall'inserimento in squadra di Ronaldo che comunque, ogni volta che ha la sfera tra i piedi, dà la sensazione che possa fare nascere qualcosa di interessante anche in una serata dove non riesce a brillare particolarmente. Una volta sotto 1-0, l'Inter non trova il modo di replicare nonostante gli inserimenti di Keita e Lautaro Martinez. E il merito è prima di tutto della Signora, la cui onnipotenza in Italia è ormai diventata qualcosa di imbarazzante per il resto delle partecipanti.