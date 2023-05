Serie A, gli arbitri della 34esima giornata: Doveri per Atalanta-Juventus

© Getty Images

Sono state rese note le ultime designazioni arbitrali per i match della 34esima giornata di Serie A: Daniele Doveri arbitrerà lo scontro diretto per la zona Champions League tra Atalanta e Juventus, mentre Matteo Marchetti dirigerà la sfida del "Maradona" tra Napoli e Fiorentina, con i ragazzi di Spalletti freschi di conquista dello scudetto. Torna in campo anche Maria Sole Ferrieri Caputi, a un mese dalla direzione di Bologna-Udinese: il suo terzo match in Serie A sarà il derby Sassuolo-Bologna, posticipo di lunedì 8. Già giovedì erano state comunicate le designazioni degli altri big match di giornata, tra cui Milan-Lazio, Roma-Inter e la sfida salvezza Cremonese-Spezia.