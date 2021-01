Serie A, Inter-Crotone 6-2: Lautaro e Lukaku demoliscono i calabresi

INTER-CROTONE 6-2

L'Inter inizia l'anno alla grande. Soffre per un tempo la buona prestazione del Crotone, che passa in vantaggio con Zanellato. I nerazzurri reagiscono e trovano il pareggio con Lautaro prima di passare in vantaggio con l'autorete di Marrone. Prima della fine del tempo il rigore di Golemic riporta i calabresi in parità. Nella ripresa altri due gol dell'argentino, e quelli di Lukaku e Hakimi, chiudono la partita sul 6-2. Unica nota negativa l'infortunio dell'attaccante belga costretto a uscire per una contrattura al quadricipite della coscia destra. Le immagini di Inter-Crotone





































































LA PARTITA

Le squadre sono messe a specchio, con lo stesso sistema di gioco. Il Crotone inizia senza grossi timori reverenziali nei confronti dell'avversario e di San Siro. Cerca sempre di giocarla, anche rischiando sull'aggressione alta dell'Inter. In fase difensiva accenna il pressing alto con le due punte, aiutate dall'intermedio di centrocampo in zona palla, chiamate a schermare i tre difensori nerazzurri, con Zanellato che si alza per prendere Brozovic. Dall'altra parte si cerca la profondità per Lukaku, sfruttando anche le iniziative offensive di Skriniar e Bastoni, con il solito corollario di sponde, ricerca delle giocate in velocità per gli esterni e gli inserimenti di Barella e Vidal.

L'inizio, comunque, è in salsa calabrese. Dopo dieci minuti Messias parte da dietro, dribbla tre avversari e viene fermato a pochi metri da Handanovic che poco dopo blocca Pereira pescato benissimo in area di rigore. Sull'angolo seguente, uno scambio corto permette a Messias di piazzare il pallone sulla testa di Zanellato che mette dentro lo 0-1 e il suo primo gol in Serie A. L'Inter risponde con una verticalizzazione di Skriniar per Lautaro che gira di destro ma non preoccupa Cordaz. Nelle azioni in velocità Messias è incontrollabile, l'unico limite è la ricerca dell'uomo libero quando trova spazio sull'esterno. Al 20' Lautaro rimette le cose a posto sfruttando la giocata-tipo dell'Inter: palla in profondità per Lukaku che manda Martinez verso la porta: il tiro dell'argentino non dà scampo a Cordaz. Dieci minuti e l'Inter fa il bis. Vidal recupera, Lukaku riparte e serve Barella sulla sinistra che mette in mezzo per Lautaro che tira: la deviazione di Marrone beffa Cordaz. Dopo aver dato il via al 2-1, il cileno diventa protagonista in negativo con l'intervento falloso in area su Reca: il rigore successivo permette a Golemic di segnare la rete del 2-2 (primo centro in Serie A anche per il difensore). Lo schema-1 interista (Lukaku per Lautaro) si ripete nel finale di tempo ma l'argentino si libera benissimo per il tiro ma non angola abbastanza per beffare Cordaz.

La ripresa inizia con Sensi al posto di Vidal, con il nuovo entrato che si piazza sul centrosinistra e Barella dall'altra parte. Ma sono sempre gli ospiti a rendersi pericolosi con un tiro di Eduardo che finisce alto. Il Crotone, però, deve fare i conti con il super Lautaro di giornata. Il tacco di Lukaku mette Brozovic in ottima posizione al limite dell'area. Il suggerimento per l'argentino è preciso e il pallonetto dell'attaccante porta l'Inter in vantaggio. Poi Lukaku decide di fare tutto da solo e mette in mostra la specialità della casa. Stop, corpo che fa perno sul povero Luperto che viene saltato in modo netto e gol a tu per tu con Cordaz. Il belga, però, è costretto a uscire per una contrattura al quadricipite della coscia destra. Ed è questo l'unico neo della giornata nerazzurra che trova anche le ciliegine finali della rete della tripletta di Lautaro (tap-in sulla respinta di Cordaz dopo il tiro del nuovo entrato Perisic) e il sesto gol firmato da Hakimi. Il Crotone viene così punito al di là dei suoi demeriti e Conte ha l'ennesima dimostrazione della forza straordinaria della sua coppia d'attacco.

LE PAGELLE

Lautaro Martinez 8,5: Tripletta, un gol in collaborazione con Marrone e un altro paio sbagliati. Partita praticamente perfetta.

Vidal 5: Conte lo richiama al rispetto della posizione, lui non sembra convinto e in più procura il rigore del pari calabrese. Sostituito a fine primo tempo.

Lukaku 8: Segna un gol dei suoi ma è straordinario anche come uomo assist. Costretto a uscire per un problema muscolare.

Zanellato 7: Ottimo senso della posizione, fa il play ma va anche a disturbare Brozovic sull'avvio dell'azione interista. Segna il suo primo gol in A.

Messias 6,5: Inizia alla grande e sembra incontenibile. Poi i difensori dell'Inter gli trovano le misure.

Luperto 5: Ha la sfortuna di dover fare a sportellate con Lukaku. Una volta se la cava con un giallo ma quando gli ricapita, il belga si gira e lui non lo vede più.

IL TABELLINO

INTER-CROTONE 6-2

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6,5, de Vrij 6,5, Bastoni 6,5 (36' st Kolarov sv); Hakimi 7, Barella 7 (25' st Gagliardini 6), Brozovic 6,5, Vidal 5 (1' st Sensi 6,5), Young 6 (30' st Darmian 6,5); Lukaku 8 (30' Perisic 6,5), Lautaro Martinez 8,5. All.: Conte 7.

Crotone (3-5-2): Cordaz 5; Golemic 6,5 (40' st Djidji sv), Marrone 5, Luperto 5 (25' st Magallan 5,5); Pereira 5,5, Molina 6,5 (40' st Vulic sv), Zanellato 7, Eduardo 6, Reca 6; Messias 6,5 (41' st Rojas sv), Riviere 5,5 (16' st Simy 5). All.: Stroppa 6.

Arbitro: Aureliano.

Marcatori: 12' Zanellato (C), 20' Lautaro Martinez (I), 31' aut. Marrone (I), 35' Golemic (C), 12' st Lautaro Martinez (I), 19' st Lukaku (I), 34' st Lautaro Martinez (I), 42' st Hakimi (I)

Ammoniti: Reca (C), Golemic (C), Luperto (C)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

- Era da dicembre 2008 che l'Inter non vinceva otto partite di Serie A di fila.

- Era dal 1950/51 che l'Inter non segnava almeno 40 gol nelle prime 15 giornate di Serie A (45 in quel caso).

- Il Crotone ha subito almeno 6 gol per la prima volta in un match di Serie A.

- Lautaro Martinez ha segnato la sua prima tripletta nel massimo campionato. Tripletta perfetta con destro, sinistro e colpo di testa: l'ultimo giocatore dell'Inter a riuscirci in Serie A fu Icardi nel marzo 2017 vs Atalanta.

- Arturo Vidal é l'unico giocatore dell'Inter ad aver commesso almeno 2 falli da rigore in questa stagione considerando tutte le competizioni.

- Il Crotone ha segnato 2 gol oggi: ne aveva realizzati 2 in totale nelle sue 4 precedenti partite di Serie A a San Siro contro Milan o Inter (mai piú di uno nello stesso match).

- Golemic é il terzo difensore ad andare a segno su calcio di rigore in questo campionato, dopo Ansaldi e Criscito.

- Primo gol in Serie A per Zanellato, nella sua ottava presenza nella competizione e primo assist in Serie A per Junior Messias.

- Solo Vignato e Pobega sono piú giovani di Niccolò Zanellato tra i centrocampisti italiani con almeno un gol in questa Serie A.

- Era da gennaio 2020 contro l'Atalanta che Lautaro Martinez non segnava un gol nei primi 20 minuti di gioco di un match di Serie A.

- Era da dicembre 2019 contro la SPAL che Lautaro Martinez non metteva a referto una marcatura multipla in un match di Serie A. Questa é solo la sua terza marcatura multipla nel massimo campionato (la prima tripletta).

- Tre dei cinque assist totali di Lukaku in Serie A hanno propiziato un gol di Lautaro Martinez, inclusi gli ultimi due in ordine di tempo.

- 35 gol in 50 partite di Serie A per Lukaku. Solo cinque giocatori al momento hanno segnato più gol dell’attaccante dell’Inter nelle loro prime 50 gare nel massimo campionato italiano nell’era dei tre punti a vittoria: Cristiano Ronaldo (40), Ronaldo (38), Andriy Shevchenko (37), Diego Milito (37) e Vincenzo Montella (36).

- Romelu Lukaku ha partecipato a 59 gol (50 reti e 9 assist) nelle sue prime 70 presenze con la maglia dell'Inter, considerando tutte le competizioni.

- Primo gol di testa del Crotone in questo campionato: era l'unica squadra che non era ancora andata a bersaglio con questo fondamentale prima di oggi.

- Era da gennaio 2010 che l'Inter non terminava sul 2-2 un match casalingo di Serie A (con il Siena in quel caso).