Serie A, Inter-Como 2-0: Carlos Augusto e Thuram scartano i tre punti

Hakan Çalhanoglu ha partecipato a 150 gol nei maggiori cinque campionati europei (76 reti e 74 assist); dal suo esordio in Bundesliga nel 2013/14, solo quattro centrocampisti hanno tagliato questo traguardo: Kevin De Bruyne (223), Marco Reus (172), Ángel Di Maria (170) e Dimitri Payet (162).

Marcus Thuram ha preso parte a 22 gol (18 reti e quattro assist) in Serie A nell’anno solare 2024 e nessuno ha fatto meglio nel periodo nel torneo (a 22 anche Charles De Ketelaere).

L’Inter ha ottenuto 13 successi casalinghi di fila contro un singolo avversario (Como) per la prima volta in Serie A.

Dopo i centri contro Parma e Lazio, Marcus Thuram è andato a segno in tre incontri consecutivi in campionato per la prima volta dal dicembre 2023 (vs Napoli, Udinese e Lazio).

Carlos Augusto ha segnato un gol nelle ultime due partite di Serie A (vs Lazio e Como) e non andava a segno in due gare consecutive nel massimo campionato dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023 (due anche in quel caso, vs Fiorentina e Salernitana).

L’Inter ha vinto tutte le ultime otto partite giocate in Serie A contro il Como e solo contro il Pescara (otto) i nerazzurri hanno una striscia aperta altrettanto lunga di successi consecutivi nel torneo.

L’Inter ha vinto quattro partite consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e marzo scorsi (10 in quel caso).

Carlos Augusto ha segnato due gol nelle ultime due partite giocate in Serie A con l'Inter: due in più rispetto agli zero fatti registrare in campionato nelle precedenti 44 in nerazzurro.

L'Inter è scesa in campo con una formazione dall'età media di 28 anni e 296 giorni e non schierava un XI titolare più 'giovane' in Serie A dall'ultima giornata dello scorso campionato contro l'Hellas Verona (28 anni e 110 giorni).

L'Inter ha tentato un tiro nello specchio nel corso del primo tempo (Dimarco al 42°) e in questa Serie A solo contro il Monza (zero) ha fatto peggio nelle prime frazioni.