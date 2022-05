Serie A in campo oggi: Inter per il sorpasso sul Milan, la Juve vuole il terzo posto

STASERA GLI ANTICIPI

I nerazzurri ricevono l'Empoli, i bianconeri contro il Genoa all'ultima spiaggia

Serie A in campo oggi e Inter e Juventus hanno la freccia a sinistra inserita. I nerazzurri vogliono sorpassare il Milan in vetta alla classifica, mentre i bianconeri hanno nel mirino il terzo posto occupato dal Napoli. Poi si penserà alla finale di Coppa Italia in programma mercoledì a Roma, trasmessa su Canale 5. Poco turnover quindi, Inzaghi riceve un Empoli ormai salvo e potrebbe far riposare il solo Dzeko in favore di Correa. Allegri, invece, sarà di scena a Genova contro i rossoblù all'ultima spiaggia per continuare a credere nella salvezza. Getty Images

I nerazzurri vogliono la vetta della classifica per almeno due notti e mettere pressione al Milan, impegnato domenica sera sul campo del Verona. Alle 18:45 a San Siro Simone Inzaghi ha l'unico obiettivo di battere i toscani per volare momentaneamente a +1 sui rossoneri. Empoli che non ha nulla da perdere e Andreazzoli ha ricordato: "Loro sono molto più forti, ma in Coppa Italia stavamo per batterli".

La Juve, invece, giocherà contro un Genoa agguerritissimo per cercare di non retrocedere. I bianconeri sono già certi del quarto posto e della qualificazione in Champions League, ma vogliono il sorpasso sul Napoli, al momento un punto davanti in classifica. Appuntamento alle 21 a Marassi.