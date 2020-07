Serie A: il Genoa vince sul Lecce e condanna la Spal, ko a Brescia

LE ALTRE PARTITE

Il Genoa, padrone del suo destino e non solo, vince in casa 2-1 sul Lecce di Liverani, per merito del gol di Sanabria e dell’autorete di Gabriel. Agli ospiti non basta la rete di Mancosu. Grazie a questo successo, gli uomini di Nicola vanno a 33 punti, a +4 dai giallorossi, terzultimi. A farne le spese è la Spal, che va in Serie B: i ferraresi vanno avanti con Dabo, ma Zmrhal segna una doppietta e finisce 2-1 per il Brescia.

GENOA-LECCE 2-1

Il Genoa si impone di misura in casa e prende una boccata d’ossigeno in uno scontro diretto che mette in palio tutto, o quasi: il successo sul Lecce, terzultimo, consente infatti al Grifone di guadagnare tre punti sui giallorossi e di allontanarsi dalla zona calda della classifica (+4). Al 7’ sblocca il risultato la squadra di casa: una percussione centrale porta Pandev a servire Sanabria, che colpisce di rimbalzo e manda in rete il pallone. Sul finale del primo tempo, Farias e Lapadula sbagliano tre clamorose palle gol. Sull’ultimo errore di Lapadula, però, Doveri nota un fallo grazie al Var e assegna un rigore ai salentini, che Mancosu tira alto sopra la traversa. Nella ripresa, ancora più Lecce che Genoa e gli ospiti pareggiano al 60’ proprio con Mancosu: il giallorosso lascia partire un cross morbido che inganna Perin e si infila in rete. Sembra finita, ma all’81’ Jagiello centra il palo, con la sfera che però rimbalza sulla schiena di Gabriel e finisce in rete per il definitivo 2-1. Il successo del Genoa condanna alla retrocessione la Spal, che nel frattempo ha perso 2-1 in casa del Brescia.

IL TABELLINO

Genoa (4-3-1-2): Perin 5,5, Masiello 6,5, Romero 6, Zapata 5,5, Criscito 6, Lerager 5,5, Schone 6, Sturaro 6 (14’ pt Barreca 5,5 (45’ st Goldaniga sv)), Falqué 6 (9’ st Jagiello 6,5), Pandev 6,5 (45’ st Favilli sv), Sanabria 7 (1’ st Pinamonti 6). A disp.: Marchetti, Ichazo, Ankersen, Ghiglione, Biraschi, Soumaoro, Destro. All.: Nicola 6

Lecce (4-3-2-1): Gabriel 6, Donati 6, Lucioni 5,5, Paz 5, Dell’Orco 6, Mancosu 5,5, Petriccione 5,5 (38’ st Falco sv), Barak 6, Saponara 5,5, Farias 5,5, Babacar 5,5 (32’ pt Lapadula 5,5). A disp.: Sava, Vigorito, Vera, Meccariello, Rispoli, Monterisi, Maselli, Shakhov, Ajer, Tachtsidis. All.: Liverani 6

Arbitro: Doveri

Marcatori: 7’ Sanabria (G), 15’ st Mancosu (L), 36’ st aut. Gabriel (L)

Ammoniti: Lerager (G), Petriccione (L), Saponara (L), Lucioni (L), Romero (G), Liverani (L)

Note: al 46’ Mancosu (L) calcia sopra la traversa un rigore

LE STATISTICHE

Il Genoa ha centrato due successi consecutivi in casa in Serie A per la prima volta da settembre 2018.

Solo Lazio e Genoa (entrambe 15) hanno ricevuto più calci di rigore a favore del Lecce (14) in questa Serie A.

Dopo aver trasformato i primi otto calci di rigore in questa Serie A, Marco Mancosu ha sbagliato i due più recenti contro Lazio e Genoa.

Il Genoa ha trovato il gol entro i primi 10' di gioco solo in due occasioni in questa Serie A: contro il Lecce questa sera e lo scorso marzo contro il Milan.

Il Lecce invece ha incassato tre degli ultimi sei gol in Serie A nei primi 10' di gara. Ne aveva subito solo uno dei precedenti 70 nella Serie A in corso in questo intervallo di tempo.

Cinque dei sette gol di Sanabria in Serie A sono arrivati nella prima frazione di gioco, inclusi i quattro siglati nel campionato in corso.

Antonio Sanabria ha realizzato contro il Lecce il suo primo gol casalingo dei quattro realizzati in questa Serie A. L'ultima marcatura al Ferraris risaliva al febbraio 2019, contro la Lazio.

Solo Josip Ilicic (15) ha segnato più gol di Marco Mancosu (12) tra i centrocampisti in questa Serie A.

Tre degli ultimi quattro gol del Lecce in trasferta in Serie A li ha realizzati Marco Mancosu.

Marco Mancosu ha realizzato 12 gol nella Serie A in corso: sei in casa e sei in trasferta (inclusi i due più recenti, siglati lontano dal Via del Mare).

Primo assist in questo campionato per Cristian Dell'Orco; l'ultimo passaggio vincente del difensore giallorosso in Serie A risaliva al match del settembre 2018, contro la Juventus, sempre in trasferta (con la maglia del Sassuolo).

BRESCIA-SPAL 2-1

Successo in rimonta e all’ultimo minuto del Brescia sulla Spal: gli uomini di Di Biagio giocano un primo tempo sempre all’attacco e al 42’ Missiroli serve Dabo in area, che calcia addosso a Joronen in uscita. La palla, però, sbatte sulla caviglia dello stesso Dabo e va in rete. La Spal rischia il raddoppio sul finire del primo tempo, mentre in avvio ripresa il Brescia si mangia il gol del pareggio con Donnarumma. Cerri e Petagna sciupano due occasioni per andare ancora a segno, e la Spal viene punita. Al 69’ le Rondinelle trovano infatti il pareggio: Donnarumma serve Zmrhal, che di sinistro non sbaglia. Da questo momento in poi gli uomini di casa vanno in pressione e al 93’ Zmrhal segna la doppietta personale, ancora su assist di Donnarumma, innescato a sua volta da Torregrossa. In virtù della sconfitta e della vittoria del Genoa sul Lecce, la Spal retrocede in Serie B.

IL TABELLINO

Brescia (4-4-2): Joronen 6, Sabelli 6,5, Papetti 5,5, Mateju 5,5, Semprini 5,5, Spalek 5 (1’ st Skrabb 6 (16’ st Martella 6,5)), Tonali 5,5, Dessena 6, Zmrhal 7,5, Torregrossa 6,5, Donnarumma 7. A disp.: Andrenacci, Abbrandini, Chancellor, Gastaldello, Viviani, Mangraviti, Ghezzi, Bjarnason, Aye. All.: Lopez 6,5

Spal (4-4-2): Letica 6, Cionek 5,5, Vicari 5, Salamon 5,5, Reca 5,5, D’Alessandro 6 (20’ st Strefezza 5,5), Missiroli 6,5, Dabo 6,5, Tunjov 5,5 (42’ st Valoti sv), Petagna 5, Cerri 5. A disp.: Thiam, Meneghetti, Felipe, Tomovic, Sala, Bonifazi, Strefezza, Murgia, Di Francesco, Castro, Floccari. All.: Di Biagio 5

Arbitro: Abbattista

Marcatori: 42’ Dabo (S), 24’ st, 48’ st Zmrhal (B)

Ammoniti: Spalek (B), Reca (S), Dabo (S), Torregrossa (B)

LE STATISTICHE

La SPAL torna in Serie B dopo 3 stagioni. Questa é la terza retrocessione dalla A alla B dei ferraresi, dopo quelle del 1963/64 e del 1967/68.

La SPAL ha perso tutte le ultime cinque partite di campionato, subendo in ognuna almeno due reti.

Il Brescia ha segnato tre degli ultimi sei gol in Serie A negli ultimi 10 minuti di gioco.

Zmrhal é il dodicesimo giocatore ceco (inclusa Cecoslovacchia)a segnare una doppietta in Serie A, prima di lui l'ultimo era stato Barak in Udinese-Verona del dicembre 2017.

Zmrhal é il 23esimo giocatore della Repubblica Ceca (includendo la Cecoslovacchia) a trovare la rete in Serie A, il quarto in questo campionato dopo Barak, Jankto e Krejci.

Primi due assist in Serie A per Donnarumma, che ha partecipato attivamente a 5 gol (3 reti, 2 assist) nelle ultime 8 presenze in campionato.

3 occasioni create per Torregrossa: é un suo primato personale in un match di Serie A.

Il Brescia ha subito almeno un gol in 18 delle ultime 19 giornate di Serie A.

La SPAL ha ritrovato il gol in Serie A dopo 462 minuti senza segnare (dal gol di Floccari contro il Milan a quello odierno di Dabo).

Terzo gol in Serie A per Dabo: ne aveva segnato uno anche nei due precedenti campionati con la maglia della Fiorentina.