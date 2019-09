Serie A: il Cagliari vince 3-1 a Parma, Var protagonista nel match infinito

PARMA-CAGLIARI 1-3

Il Cagliari espugna il Tardini di Parma per 3-1 e cancella la casella zero in classifica. Palo di Alves poi gli ospiti passano in vantaggio al 23' con Ceppitelli, che raddoppia di testa al 39'. Nella ripresa Barillà accorcia su assist di Darmian. Olsen salva su Gervinho poi Simeone firma il 3-1. Nel finale gol annullato ad Alves e il Var non concede il rigore al Parma su mani di Klavan. Nel maxi recupero gol annullato a Joao Pedro. Cagliari, primi tre punti a Parma

















































LA PARTITA

D'Aversa conferma il 4-3-3 della trasferta vincente di Udine. Esordio da titolare per Darmian sulla fascia destra, Kulusevski vince il ballottaggio con Karamoh e completa il tridente con Gervinho e Inglese. Maran, alle prese con importanti defezioni (Nainggolan, Cragno e Pavoletti) cambia il Cagliari per cercare i primi punti in questo campionato: si torna alla difesa a quattro, debutto dal 1' di Cigarini in cabina di regia, c'è Simeone in attacco a far coppia con Joao Pedro.

Parte forte il Parma, che pressa alto e costringe il Cagliari nella sua metà campo. Prima Hernani fa venire i brividi a Olsen, poi Barillà si divora una buona chance di testa. Ma l'occasionissima per i padroni di casa scocca al 14' quando Bruno Alves prende il palo pieno su punizione. Scampato il pericolo, gli ospiti alla prima discesa vanno in gol: fa tutto Nandez sulla destra, palla in mezzo dove Ceppitelli sfrutta la leggera deviazione di un avversario e la infila di piattone. Cagliari cinico e pratico, il Parma non riesce a essere incisivo negli ultimi metri, con Inglese e Gervinho ben imbrigliati dai difensori rossoblù. L'ex Roma si fa vedere con un destro alto ma è ancora il Cagliari a colpire, ancora con capitan Ceppitelli, che indisturbato raccoglie la punizione di Cigarini e di testa batte ancora Sepe.

Via alla ripresa ed è un altro Parma, con Kulusevski che guida i suoi alla riscossa. Simeone sbaglia il gol dello 0-3 ma poi è assalto gialloblù, che si concretizza con il gol di Barillà su assist di Darmian. E la partita si riapre. Un gran pallone di Kulusevski che Gervinho spreca, poi Olsen compie una paratissima sullo stesso ivoriano, salvando il risultato. Girandola di cambi da una parte e dall'altra poi Simeone in contropiede firma il tris nella sua prima da titolare. Gol annullato a Bruno Alves per fuorigioco. Nel finale succede di tutto: il Var non concede un rigore al Parma per un mani di Klavan in area. E ancora il Var annulla un gran gol di Joao Pedro per fallo su Gagliolo. Dopo 12 minuti (dodici) di recupero, il Cagliari trova i primi punti della stagione, passo indietro degli uomini di D'Aversa.

IL TABELLINO

Parma-Cagliari 1-3

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi (36' st Sprocati), Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman (28' st Pezzella), Barillà; Kulusevski, Inglese (28' st Cornelius), Gervinho. A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Karamoh, Laurini. All.: D'Aversa.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane (24' st Klavan), Pellegrini (19' st Lykogiannis); Nandez, Cigarini, Rog (38' st Ionita); Castro; Joao Pedro, Simeone. A disp: Aresti, Rafael, Pinna, Walukiewicz, Oliva,Deiola, Birsa, Cerri, Ragatzu. All.: Maran.

Marcatori: 23', 39' Ceppitelli (C), 13' st Barillà (P), 32' st Simeone (C)

Ammoniti: Ceppitelli, Nandez, Joao Pedro, Castro, Pellegrini (C)