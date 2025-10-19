Serie A: il Bologna vince a Cagliari, finisce 0-0 tra Genoa e Parma

LE PAGELLE

Ekhator 6.5 – Entra dalla panchina ed è l’uomo a creare più pericoli per i rossoblù. Guadagna un rigore nel finale dal peso specifico enorme, ma il suo compagno Cornet lo fallisce. Il Genoa deve ripartire da lui.

Cornet 5 – Non incide dal suo ingresso in campo, ma ha la chance di diventare l’eroe di giornata presentandosi sul dischetto al 97’. Calcia un rigore debole, prevedibile e a mezza altezza, costando due punti ai suoi.

Suzuki 8 – Tiene la porta inviolata fino al 96’ con una serie di parate molto importanti, poi al 97’ decide di vincere anche il premio da MVP di giornata neutralizzando il penalty di Cornet. Se il Parma ha 6 punti e non 5, il merito è principalmente suo.

Ndiaye 4.5 – Due falli molto ingenui nel giro di pochi minuti, deve ringraziare i compagni e Suzuki per aver evitato la sconfitta dopo il suo doppio errore.