Serie A, gli arbitri della prima giornata: Feliciani per Genoa-Inter

Sono stati designati gli arbitri per la prima giornata della Serie A 2024-2025. La nuova stagione prenderà il via sabato alle 18.30 con l'anticipo Genoa-Inter che è stato affidato a Feliciani. Milan-Torino, in programma lo stesso giorno alle 20.45, sarà diretta da Maresca. Il primo turno si chiuderà lunedì sera con Juventus-Como: il fischietto designato è Mercenaro. Questi tutti i direttori di gara: