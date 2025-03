Serie A, gli arbitri della 28a giornata: Sozza dirige Juve-Atalanta, Colombo per Napoli-Fiorentina

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per la 28a giornata di Serie A che si apre venerdì 7 marzo all'Unipol Domus per la sfida tra Cagliari e Genoa. Attesa per la scelta del direttore di gara per il big match del Maradona con Napoli-Fiorentina affidata a Colombo, mentre Juventus-Atalanta di domenica sera sarà diretta da Sozza. Doveri è stato designato per la sfida del Via del Mare tra Lecce e Milan, mentre Zufferli dirigerà Inter-Monza.