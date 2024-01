Serie A, gli arbitri: Aureliano per Fiorentina-Inter. Lazio-Napoli a Orsato

© Getty Images

Sono stati resi noti gli arbitri per la 22ª giornata di Serie A. Per il big-match Fiorentina-Inter è stato designato Aureliano, con Marini al Var. L'altra grande sfida della giornata, Lazio-Napoli, sarà diretta da Orsato (Irrati al Var). Per la capolista Juventus, che sabato ospita l'Empoli, c'è Marinelli (Var Doveri), mentre Milan-Bologna è stata affidata da Massa (Guida al Var).