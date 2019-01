Serie A: Genoa-Milan 0-2, i rossoneri volano al quarto posto Borini e Suso nella ripresa lanciano in orbita Gattuso. Debutto in campionato per Paquetà Facebook

21/01/2019 di ANDREA GHISLANDI

Nel penultimo posticipo della 20a giornata di Serie A, il Milan batte 2-0 il Genoa e conquista il quarto posto scavalcando in un colpo solo Lazio e Roma. La prima mezzora è di marca genoana, ma Donnarumma è bravo su Lazovic e Bessa. I rossoneri si svegliano nel finale di tempo con un palo di Paquetà al debutto in campionato. Nella ripresa Borini sblocca il match (72'), poi lo chiude Suso in contropiede (82') dopo una clamorosa traversa di Veloso.

LA PARTITA Porta bene Marassi al Milan che, dopo aver battuto la Sampdoria e conquistato i quarti di Coppa Italia contro il Napoli, si ripete contro il Genoa e vola al quarto posto, l'ultimo utile per la qualificazione in Champions League. Senza Higuain e in attesa di Piatek, ci pensano Borini e Suso a vincere la resistenza del Grifone. Gli uomini di Prandelli giocano una buona prima mezzora, ma davanti l'assenza di Piatek nel concretizzare pesa tanto. Con il passare dei minuti, i rossoblù calano di intensità e nel finale il Milan piazza l'uno-due vincente e conquista i tre punti con merito e quel pizzico di fortuna che non guasta mai.



Se il Pipita è ormai il passato, il presente e il futuro hanno le sembianze di Lucas Paquetà, che anche nel debutto in campionato conferma le buone impressioni nelle Coppe. Come il resto della squadra, anche il brasiliano tarda a entrare in partita, ma è proprio un suo sinistro al volo che colpisce il palo esterno a dare la scossa ai rossoneri. Una vittoria che vale tantissimo, anche per via delle tante assenze: Zapata uscito dopo una decina di minuti è solo l'ultima tegola per Gattuso, che può anche sorridere per l'ottima prova di Conti. Con Bakayoko sempre più padrone del centrocampo, la difesa anche grazie alle parate di Donnarumma sta diventando un autentico fortino. Non è un caso che il Diavolo non abbia concesso gol in quattro delle ultime sei gare di campionato. C'è da lavorare ancora sulla fase offensiva con Cutrone servito poco e male, come Higuain in tante altre occasioni. Sabato il Napoli è un bel banco di prova per testare le ritrovate ambizioni europee.

LE PAGELLE Donnarumma 7,5 - C'è anche il suo sigillo nella vittoria di Marassi: bravo su Lazovic e Bessa nel primo tempo, si ripete nella ripresa su Veloso con l'aiuto della traversa.

Bakayoko 7 - Lo spaesato giocatore di inizio stagione ha lasciato posto a un centrocampista completo. Dalle sue parti non si passa mai ed è bravo anche a impostare.

Borini 6,5 - Non pervenuto nel primo tempo, si riscatta con la squadra nella ripresa: impegna Radu e realizza il gol che sblocca il match.



Criscito 6,5 - Il migliore dei suoi, difende bene su Suso e si fa vedere anche in attacco.

Radu 6,5 - Incolpevole sui due gol, è prodigioso sul diagonale di Borini.

Biraschi 5 - Macchia una discreta prova da terzino destro non andando a chiudere su Borini che può colpire tutto solo in area. Errore imperdonabile.

IL TABELLINO GENOA-MILAN 0-2

Genoa (4-4-2): Radu 6,5; Biraschi 5 (31' st Pereira 5,5), Romero 5,5, Zukanovic 6, Criscito 6,5; Lazovic 5,5, Rolon 5,5, Veloso 6 (39' st Dalmonte sv), Bessa 5,5; Kouamé 6, Pandev 6 (13' st Favilli 5). A disp.: Vodisek, Lisandro Lopez, Lakicevic, Gunter, Romulo, Pezzella, Russo. All.: Prandelli 5,5

Milan (4-3-3): G. Donnarumma 7,5; Abate 6, Musacchio 6,5, Zapata sv (14' Conti 6,5), Rodriguez 6; Paquetà 6,5, Bakayoko 7, Calhanoglu 5 (34' st Mauri sv); Suso 6 (43' st Castillejo sv), Cutrone 5,5, Borini 6,5. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Laxalt, Simic, Strinic, Bertolacci, Montolivo, Torrasi, Tsadjout. All.: Riccio (Gattuso squalificato) 6,5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 27' st Borini (M), 38' st Suso

Ammoniti: Borini (M), Romero (G), Cutrone (M), Paquetà (M), Rolon (G)



LE STATISTICHE • Il Milan ha vinto due gare di campionato consecutive per la prima volta da novembre.

• Il Milan ha ottenuto quattro clean sheets nelle ultime sei giornate di campionato.

• Il Milan è imbattuto nelle cinque gare di questo campionato giocate senza Higuain: tre vittorie e due pareggi, con 10 gol segnati nel parziale (due di media a match).

• Era dal 15 aprile 2017 (646 giorni fa) che Andrea Conti non forniva un assist vincente in Serie A.

• 14 dei 24 gol in A di Suso (tra cui 8 degli ultimi 11) sono arrivati in trasferta.

• Il Milan ha subito sette tiri nello specchio oggi: solo contro il Napoli (8) ne ha ricevuti di più in un match di questo campionato.

• Tre dei cinque gol segnati in questo campionato da Suso sono arrivati contro squadre genovesi: due contro il Genoa e uno con la Samp.

• Primo gol in questo campionato per Borini: due le reti per lui al Genoa, a nessuna squadra ha rifilato più gol nel massimo campionato.

• Da inizio ottobre il Genoa ha raccolto solo 8 punti in 14 partite (1V, 5N, 8P), solo il Bologna ha fatto peggio nel parziale nel massimo campionato (7 punti).

