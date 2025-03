Serie A: Silvestri fa sfumare la vittoria dell'Empoli, col Genoa è 1-1

Quella di Alberto Grassi contro il Genoa è solo la seconda rete messa a segno in trasferta dal centrocampista in carriera in Serie A – la prima il 13 maggio 2018 (vs Torino con la maglia della SPAL).

Alberto Grassi è tornato alla rete in Serie A 1897 giorni dopo l’ultima marcatura nella competizione, il 22 dicembre 2019 contro il Brescia con la maglia del Parma.

Il Genoa ha subito una rete in un match casalingo di Serie A (vs Empoli) per la prima volta dal 21 dicembre 2024 (1-2 vs Napoli in quel caso).

Il Genoa ha subito una rete nel 1° tempo di una sfida contro l’Empoli in Serie A per la prima volta dal 24 ottobre 2015 (Rade Krunic al 44° in quel caso) con Gian Piero Gasperini in panchina.

Johan Vásquez ha realizzato due reti in 26 presenze in questo campionato: per il difensore messicano una marcatura in meno di quante quelle messe a segno nelle prime 90 in Serie A (tre).

Il Genoa è rimasto imbattuto per quattro gare casalinghe di fila in una stessa stagione di Serie A (3V, 1N) per la prima volta dal periodo tra ottobre 2023 e gennaio 2024 (sette – 3V, 4N con Alberto Gilardino in panchina).

Da inizio anno, solo Reims (due), Las Palmas (due) e Ipswich Town (due) hanno raccolto meno punti dell’Empoli nei Big-5 campionati europei in corso (tre, come Leicester e Southampton).

100ª presenza in tutte le competizioni con la maglia del Genoa per Stefano Sabelli.