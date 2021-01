Serie A, Genoa-Bologna 2-0: Zajc e Destro stendono i felsinei

GENOA-BOLOGNA 2-0

Nella sfida tutta rossoblù della 17a giornata di Serie A, il Genoa batte il Bologna 2-0 trovando il secondo successo della gestione Ballardini. A decidere il match una rete per tempo: il vantaggio porta la firma di Zajc al 44', il raddoppio (causato da una grave indecisione difensiva di Schouten) è invece realizzato da Destro al 55'. Il Grifone risale in classifica, i felsinei portano a otto la striscia di partite senza vittorie.





























































































LA PARTITA

Fiducioso, concreto e adesso anche vincente: il Genoa che affronta il Bologna conferma come la cura Ballardini stia funzionando e con la vittoria di oggi archivia la sconfitta di tre giorni fa contro il Sassuolo alla voce ‘incidente di percorso’. Contro i felsinei, reduci da cinque pareggi consecutivi e senza vittorie da fine novembre, il match è gradevole fin da subito e viaggia su ritmi piuttosto alti. Perin e Da Costa, comunque, non corrono grossi pericoli fino al tramonto del primo tempo, ma è proprio negli ultimi minuti della frazione d'apertura che il match si sblocca: Shomurodov si produce in una splendida percussione sulla destra servendo a centro area Zappacosta, l’ex Chelsea e Roma conclude a botta sicura trovando la respinta del portiere felsineo che però non può nulla sulla ribattuta di Miha Zajc, che firma così la sua prima rete in Serie A. La rete galvanizza i padroni di casa, che tornano in campo dopo l'intervallo ancora più carichi e trovano il raddoppio al 55’: gravissimo l’errore di Schouten, che si fa strappare il pallone da Eyango al limite dell’area, permettendo proprio al classe 2001 di servire Destro, che non sbaglia a tu per tu con Da Costa. Messa alle corde, la squadra di Mihajlovic non riesce a reagire: nemmeno gli ingressi di Barrow e Skov Olsen (e, più avanti, del giovanissimo Rabbi) riescono a rianimare un attacco in piena crisi. Al triplice fischio esulta quindi il Grifone che sale a 14 punti, la metà dei quali conquistati con Ballardini in panchina. Continua a soffrire invece il Bologna, la cui situazione di classifica inizia a preoccupare.

LE PAGELLE

Zajc 7 - Prova di personalità per lo sloveno, che conferma i progressi individuali con una prestazione solida condita dalla sua prima rete in Serie A.

Destro 7 - Cinque gol nelle ultime sei partite, una condizione e un sorriso ritrovati appieno dopo un interminabile periodo difficile. Gioia meritata.

Eyango 6,5 – Entra a inizio ripresa e ispira il 2-0, mostra vivacità, voglia e coraggio. Strana la sostituzione nel finale a favore di Lerager.

Tomiyasu 6,5 - L’unico pienamente sufficiente tra gli ospiti, si impegna senza sosta per tutti i 90 minuti più recupero. Ma il volenteroso nipponico non può bastare da solo.

Schouten 4,5 - Prova disastrosa dell’olandese, sintetizzata in maniera oltremodo efficace dall’erroraccio in occasione del raddoppio dei padroni di casa.



IL TABELLINO

GENOA-BOLOGNA 2-0

Genoa (3-5-2): Perin 6,5; Masiello 6, Radovanovic 6,5, Bani 6; Zappacosta 6, Behrami 6 (1’ st Eyango 6,5; 29’ st Lerager sv), Badelj 6,5, Zajc 7, Criscito 6 (1’ st Ghiglione 5,5); Destro 7 (41’ st Melegoni sv), Shomurodov 6,5 (36’ st Pjaca sv). A disp.: Marchetti, Paleari, Scamacca, Sturaro, Rovella, Dumbravanu, Czyborra. All.: Ballardini 7

Bologna (4-2-3-1): Da Costa 6; Tomiyasu 6,5, Danilo 6, Paz 6 (36’ st Poli sv), Hickey 6 (15’ st Dijks 6); Schouten 4,5 (15’ st Barrow 6), Dominguez 5,5; Orsolini 5,5 (29’ st Skov Olsen 5,5), Soriano 6, Vignato 6; Palacio 6 (36’ st Rabbi sv). A disp.: Molla, Breza, Arnofoli, Baldursson, Calabresi, Vergani, Khailoti. All.: Mihajlovic 5,5

Arbitro: Doveri

Marcatori: 44’ Zajc (G), 10’ st Destro (G)

Ammoniti: Radovanovic (G), Ghiglione (G)

LE STATISTICHE

Il Genoa ha vinto due sfide consecutive contro il Bologna in Serie A, non accadeva dal 1932.

Il Genoa è rimasto imbattuto per cinque gare di fila contro il Bologna (3V, 2N), era successo una sola volta in passato in Serie A, nel 1950.

Il Genoa dall’arrivo di Ballardini ha ottenuto sette punti in quattro gare (2V, 1N, 1P), tanti quanti quelli conquistati da Maran in 13 panchine rossoblù in Serie A (1V, 4N, 8P).

Il Bologna ha subito 31 gol, dopo 17 gare stagionali in Serie A ha fatto peggio solo due volte: nel 1949/50 e nel 1955/56 – 33 gol incassati in entrambi i casi.

Il Genoa dopo 45 minuti ha già eguagliato il suo record di tiri nello specchio in una partita di questo campionato: sei, come contro il Crotone a settembre – sette tiri nello specchio totali.

Il Bologna non vince da otto partite in Serie A (5N, 3P), subendo almeno due gol in sei occasioni in questo parziale.

Primo clean sheet casalingo per il Genoa in questo campionato, in assoluto il secondo dopo quello contro il Verona a ottobre.

Mattia Destro ha realizzato sei gol in 14 presenze in campionato, non segnava così tanto in una stagione in Serie A dal 2017/18 con la maglia del Bologna (sei reti in 26 gare).

L’ultimo gol di Miha Zajc in Serie A era arrivato proprio nel mese di gennaio, nel 2019, in Cagliari-Empoli 2-2.

Tra i giocatori che hanno servito almeno un assist in questo campionato, solo Simone Rabbi del Bologna è più giovane di Steeve-Mike Eboa Ebongue del Genoa.