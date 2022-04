Serie A, Fiorentina-Venezia 1-0: Torreira mette nel mirino la Roma

FIORENTINA-VENEZIA 1-0

I viola continuano a sognare il ritorno in Europa con il gol partita al 30’, ma sono in ansia per l’infortunio di Castrovilli

Terza vittoria consecutiva in campionato per la Fiorentina che, nella 33esima giornata di campionato, piega 1-0 il Venezia e si porta ora a un solo punto dalla Roma in piena lotta per la zona Europa League. I viola decidono il match al 30’ grazie un tap-in vincente di Torreira sugli sviluppi di una punizione di Biraghi. Nella gestione della ripresa, è l’infortunio di Castrovilli a fare però tremare Italiano per il finale di stagione. Fiorentina-Venezia 1-0, Torreira spinge la Viola









































LA PARTITA

La Fiorentina centra il quarto successo di fila in Serie A (il quarto nelle ultime cinque partite) e si porta a contatto con la zona Europa League, in attesa di Napoli-Roma di Pasquetta. Per il Venezia si tratta invece della settima sconfitta consecutiva. Prima chance del match all’8: tacco di Ikoné per Cabral, che controlla in area e calcia di prima col sinistro ma alto. L’assistman dell’occasione per i viola è poi pericolosissimo al 18’: riceve da Torreira e spara col destro incrociato in pieno sul palo. Maenpaa viene salvato dal legno, ma poco dopo è proprio il portiere dei lagunari a tenere la porta inviolata, in due circostanze: prima su Nico Gonzalez e poi su Cabral. Quest’ultimo tenta anche una rovesciata, ma non inquadra la porta. Scocca la mezz’ora e arriva puntuale il meritato vantaggio degli uomini di Italiano: punizione dentro di Biraghi per Igor, sponda per Cabral, respinge Ceccaroni sulla linea e poi Torreira, da mezzo metro, insacca a porta vuota. La girata aerea alta di Maleh, ex di giornata, chiude il primo tempo. Dopo una conclusione altissima di Gonzalez in avvio di ripresa, il match in realtà prosegue senza troppo sussulti. A 15’ dalla fine tutto il Franchi resta col fiato sospeso quando Castrovilli si fa male appoggiando in modo errato il piede a terra: si parla di lussazione del ginocchio. In ogni caso, non succede più niente fino al triplice fischio finale. A Vincenzo Italiano basta e avanza l’1-0 contro la penultima in classifica per potere sognare il ritorno in Europa.



LE PAGELLE

Torreira 6,5 – Sblocca il match alla mezz’ora con un tap-in vincente a porta vuota che gli vale la quinta rete in questo campionato.

Ikoné 6,5 – Il suo è (quasi) un assolo in avvio di match: assist di tacco per Cabral, e poco dopo, colpisce anche un clamoroso palo con un gran destro.

Cabral 6,5 – Potenzialmente pericoloso in almeno tre circostanze nella primissima parte del match, entra nell’azione del gol dell’1-0 con un’importantissima sponda.

Maenpaa 6,5 – Compie due prodezze n su Nico Gonzalez e su Cabral, ma non può niente sulla rapacità di Torreira sulla linea di porta.

Tessmann 5 – Certamente in un pomeriggio non dei più semplici in assoluto, dove gli arrivano pochissimi palloni, la sua prestazione non può essere considerata positiva.



IL TABELLINO

FIORENTINA-VENEZIA 1-0

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Venuti 6, Milenkovic 6, Igor 6,5, Biraghi 6,5; Castrovilli 6 (33’ st Amrabat 6), Torreira 6,5, Maleh 6,5 (23’ st Duncan 6); Gonzalez 6,5, Cabral 6,5 (42’ st Piatek sv), Ikoné 6,5 (23’ st Sottil 6). A disp.: Quarta, Callejon, Saponara, Terzic, Odriozola, Nastasic, Dragowski, Kokorin. All.: Italiano 6,5

Venezia (4-3-3): Maenpaa 6; Mateju 5,5, Caldara 5,5, Ceccaroni 6, Haps 5; Crnigoj 6 (33’ st Fiordilino 6), Tessmann 5 (11’ st Aramu 5,5), Busio 6 (42’ st Peretz sv); Okereke 5,5, Henry 5 (33’ st Nsame 6), Johnsen 5,5 (1’ st Kiyine 5,5). A disp.: Modolo, Ullmann, Nani, Svoboda, Bertinato, Lazar. All.: Zanetti 6

Arbitro: Abisso

Marcatore: 30’ Torreira (F)

Ammoniti: Haps (V), Okereke (V), Kiyine (V), Sottil (F), Duncan (F), Peretz (V), Torreira (F), Venuti (F)

LE STATISTICHE

● La Fiorentina è rimasta imbattuta per sei partite consecutive in una singola stagione in Serie A (4V, 2N) per la prima volta dal 2018/19 (sette tra dicembre 2018 e febbraio 2019 – 2V, 5N). Inoltre, la Viola ha vinto tre gare di fila in campionato per la prima volta nel 2022.

● Il Venezia ha perso tutte le ultime sette partite disputate in questo campionato e solo una volta ha fatto peggio in una singola stagione di Serie A - otto sconfitte all’inizio del campionato 1949/50.

● Lucas Torreira è il primo giocatore uruguaiano capace di segnare almeno cinque reti in una singola stagione in Serie A con la maglia della Fiorentina da Ernesto Vidal (cinque nel 1953/54).

● Quinto gol in Serie A per Lucas Torreira, record personale in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei per il centrocampista della Fiorentina.

● Solo Luis Suárez (11) ha segnato più reti di Lucas Torreira (cinque) tra i giocatori uruguaiani nei maggiori cinque campionati europei nella stagione in corso.

● Con cinque gol in questa Serie A Lucas Torreira è il miglior marcatore della Fiorentina nel campionato in corso, tra i giocatori attualmente in rosa.

● La Fiorentina va in gol da nove partite di campionato; la Viola non infila una serie più lunga di gare con reti all’attivo in Serie A dalle 11 tra marzo/maggio 2021.

● Il Venezia subisce gol da 19 partite consecutive in Serie A, record negativo per i veneti in una singola stagione nel massimo campionato italiano.

● Il Venezia è rimasto a secco di gol in quattro delle ultime cinque partite di campionato, tante volte quante nelle precedenti 16 gare disputate in Serie A.

● Pietro Ceccaroni ha giocato oggi la sua 100ª partita da titolare con la maglia del Venezia in tutte le competizioni - il difensore classe '95 è il giocatore dei lagunari che conta il maggior numero di presenze dal primo minuto nella Serie A in corso (29).

● Sofyan Amrabat ha giocato oggi la sua 50ª partita in Serie A con la maglia della Fiorentina.

● Mattia Aramu ha giocato oggi la sua 100ª partita con la maglia del Venezia in tutte le competizioni.

● Niki Mäenpää ha giocato oggi la quinta partita di fila da titolare in Serie A, serie più lunga di presenze consecutive dal primo minuto per l'estremo difensore del Venezia nel massimo campionato italiano.