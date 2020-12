Serie A, Fiorentina-Sassuolo 1-1: Vlahovic su rigore risponde a Traorè

FIORENTINA-SASSUOLO 1-1

Nella dodicesima giornata del campionato di serie A, la sfida tra Fiorentina e Sassuolo finisce con il risultato di 1-1. Ad andare in vantaggio sono gli ospiti, grazie alla rete al 13’ di Traorè, su ottima assistenza di Berardi, mentre il pareggio arriva dal dischetto, con Vlahovic (35’) abile a fulminare Consigli. La Fiorentina sale a quota 10 punti in classifica, poco sopra la zona calda, mentre il Sassuolo si porta a 23, a ridosso delle big. Fiorentina-Sassuolo: le foto del match

























































LA PARTITA

Due mondi opposti, due destini differenti. Due viaggi verso destinazioni agli antipodi, almeno fin qui: quello verso le zone prestigiose della classifica per il Sassuolo e quello verso le sabbie mobili della zona calda per la Fiorentina. Con queste prerogative si sono affrontate, al Franchi, le squadre di De Zerbi e Prandelli, i cui umori sono emersi fin dalle prime battute della sfida: possesso palla e verticalizzazioni ficcanti per Berardi e compagni, attesa e ripartenze per Ribery e soci. È proprio il trequartista del Sassuolo a illuminare la serata per primo: è il 13’ quando un suo filtrante nel cuore dell’area arriva a Traorè che, puntuale, si presenta davanti a Dragowski per fulminarlo in uscita. Il Sassuolo tiene in mano il pallino del gioco, Locatelli guida con ardore il gioco dei suoi, ma al 35’ macchia la sua prestazione positiva, toccando Ribery in area e costringendo Valeri a decretare il penalty: Vlahovic, freddissimo, sigla la rete del pari dagli undici metri. Ancora Berardi e poi Castrovilli, tentano di concludere in maniera vincente, ma non riescono nell’obiettivo prima della fine della prima frazione di gioco.

La ripresa parte con brio: ci provano prima Venuti (48’) e poi Obiang, che colpisce la parte alta della traversa (53’). Al 60’ Castrovilli da fuori impegna Consigli, che si fa trovare pronto, mentre De Zerbi manda in campo i recuperati Caputo e Defrel. È il 70’ quando Boga dalla sinistra tenta la carta vincente, ma trova solo l’esterno della rete avversaria. La sfida sembra poi anestetizzarsi fino all’83’ quando Ribery, da solo contro tutti, riesce a trovare lo spazio e calcia verso la porta di Consigli, che alza facendo terminare il pallone sulla traversa. Gli ultimi sforzi, tra cui quello di Defrel, sono vani per entrambe le squadre: al Franchi cala il sipario sul risultato di parità.

IL TABELLINO

FIORENTINA – SASSUOLO 1-1

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6; Caceres 5,5 (28’ st Igor 5,5), G. Pezzella 6, Milenkovic 6; Venuti 6, Amrabat 6, Castrovilli 5,5 (28’ st Pulgar 6), Bonaventura 5,5 (41’ st B. Valero sv), Biraghi 5,5; Ribery 7, Vlahovic 6,5 (28’ st Kouamè 5,5). A disp.: Terracciano, Barreca, Callejon, Cutrone, Eysseric, Lirola, M. Quarta, Saponara. All.: Prandelli 6

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6,5; Toljan 5,5, Chiriches 6, Peluso 6,5, Rogerio 6; Locatelli 6,5 (37’ st Magnanelli sv), Obiang 6 (34’st Bourabia sv); Berardi 7, Traorè 6,5 (15’ st Defrel 6), Boga 6,5 (34’ st Djuricic sv); Raspadori 6 (15’ st Caputo 5,5). A disp.: Pegolo, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos, M. Lopez, Muldur, Marlon. All.: De Zerbi 6

Arbitro: Valeri

Marcatori: 13’ Traorè (S), 35’ Vlahovic rig. (F)

Ammoniti: Amrabat (F), Locatelli (S), Berardi (S), Traorè (S), Castrovilli (F), Biraghi (F), Toljan (S), Milenkovic (F)

Espulsi: nessuno

LE PAGELLE

Berardi 7 – Capitano e uomo imprescindibile per De Zerbi, confeziona un assist al bacio per la rete di Traorè ed è sempre tra i più pericolosi dei suoi.

Locatelli 6,5 – Ammonito, salterà la sfida contro il suo (ex) Milan per squalifica. Ma la sua crescita viene confermata partita dopo partita e anche al Franchi guida il Sassuolo con intelligenza e personalità, nonostante il fallo da rigore su Ribery.

Boga 6,5 – Assente a lungo ad inizio stagione, sta iniziando a carburare e a mostrare i suoi colpi da giocatore di classe. Palla al piede, quando punta l’avversario, è praticamente imprendibile.

Castrovilli 5,5 – Dovrebbe essere uno dei fari che illumina il gioco della Fiorentina, invece è spento e non ingrana quasi mai, facendo mancare ai suoi la qualità che invece potrebbe dare.

Ribery 7 – Nonostante tutto, la punta di diamante della Viola: va a scartamento ridotto, ma quando decide di incidere, ci riesce ogni volta.

LE STATISTICHE

- Per la prima volta nella sua storia, il Sassuolo è rimasto imbattuto per sei trasferte di fila in Serie A.

- Con Traore sono ora 10 i marcatori differenti del Sassuolo in questa Serie A: solo l'Atalanta (12) e Milan (11) ne contano di più.

- Il Sassuolo ha perso solo una delle ultime 12 partite di Serie A, contro l'Inter a novembre.

- Domenico Berardi ha servito l'assist per tre degli ultimi quattro gol di Hamed Junior Traore in Serie A.

- Hamed Junior Traore non segnava in trasferta in Serie A dal 18 dicembre 2019.

- Dusan Vlahovic ha realizzato il suo secondo rigore in Serie A, dopo quello contro la Sampdoria nel febbraio 2020 - queste due reti dal dischetto sono le sue uniche nei primi tempi nella competizione.

- Franck Ribéry e Domenico Berardi hanno tentato quattro tiri a testa in questo match, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore in campo.

- Bartlomiej Dragowski ha giocato oggi la sua 50ª partita da titolare con la maglia della Fiorentina in tutte le competizioni.

- 50ª presenza in Serie A per Vlad Chiriches.