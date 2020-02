Serie A, Fiorentina-Milan 1-1: Pulgar su rigore risponde a Rebic

FIORENTINA-MILAN 1-1

Finisce 1-1 la sfida tra Fiorentina e Milan, quarto anticipo della 25esima giornata di Serie A. È Rebic a sbloccare il match al 56', complice un errore di Caceres. La partita sembra mettersi bene per i rossoneri dopo l'espulsione di Dalbert, ma nel finale arriva il rigore per i padroni di casa (fallo di Romagnoli sull'ex Cutrone). Pulgar trasforma dal dischetto all'85' e il match finisce in parità: un punto che serve poco a entrambe le squadre. Fiorentina-Milan, al Franchi è 1-1 lapresse

LA PARTITA

Una serata quasi paradossale quella vissuta dagli uomini di Pioli a Firenze. Benissimo per un'ora, padroni del campo, sicuri dei propri mezzi, non sempre brillantissimi nelle giocate ma certamente pericolosi ed efficaci, grazie ai movimenti di Ibra e alla vena realizzativa di Rebic che aveva messo in discesa una gara sulla carta tutt'altro che semplice. Poi, una volta arrivato anche il gentile omaggio della superiorità numerica, i rossoneri si sono incredibilmente sciolti. La Fiorentina ha improvvisamente trovato quelle energie e quel coraggio che erano mancate nella prima parte, si è riversata in attacco, ha spaventato più volte Begovic (entrato al posto dell'infortunato Donnarumma) e infine ha trovato un pareggio tutto sommato meritato. Quantomeno per quanto messo in mostra nella mezzora finale.

Il Milan si butta via, la Fiorentina può sorridere per la reazione d'orgoglio. Ma il punto a testa non può che scontentare entrambe le parti: i rossoneri scivolano alle spalle del Napoli e sono momentaneamente ai margini della zona Europa League, i viola non aumentano il margine di sicurezza sulla zona retrocessione.

I rimpianti del Milan nascono già nel primo tempo: prima Rebic si divora lo 0-1 colpendo debolmente di testa solo davanti a Dragowski, poi viene annullato un gol a Ibra per tocco di mano (rilevato da Calvarese al monitor).

Nella ripresa gli uomini di Pioli continuano a fare la partita e la loro maggior voglia alla fine, viene premiata: un folle appoggio di petto in piena area da parte di Caceres viene raccolto da Rebic, che colpisce a botta sicura e trova una deviazione che spiazza Dragowski. Sesto gol stagionale per il croato, il terzo consecutivo in campionato. Subito dopo per la Viola arriva la potenziale mazzata, quando un giallo per Dalbert viene tramutato in rosso dal Var (valutata la chiara occasione da gol). È proprio qui, però, che il Milan inspiegabilmente sparisce dal campo. Un sinistro di Vlahovic in contropiede sibila a fil di palo, ma sull'ennesima imbucata arriva il rigore che impatta il match. Nei minuti finali, per altro, è ancora la Fiorentina a tentare il tutto per tutto, con Begovic bravo a non farsi sorprendere.

LE PAGELLE

Ibrahimovic 6,5 - È il fulcro dell'attacco rossonero. Tutte le azioni offensive passano dai suoi piedi, dialoga coi compagni, libera gli spazi e provoca l'espulsione di Dalbert che avrebbe potuto chiudere la partita.

Rebic 6,5 - Ormai è una sentenza. La prima grande occasione se la divora, la seconda non la fallisce. Non sempre è nel cuore dell'azione, ma quando la palla gli arriva è letale.

Calhanoglu 5,5 - Serata no per il turco. Messo alle spalle di Ibra per illuminare il gioco si perde un po' tra le maglie viola e sparisce presto dalla partita, senza mai rendersi davvero pericoloso.

Gabbia 6 - Un debutto da titolare praticamente senza sbavature. Contribuisce ad annullare le offensive viola con un grande senso della posizione e con precisione nei movimenti. Soffre come tutti in un finale difficile da spiegare.

Caceres 5 - Un suo clamoroso svarione nel cuore dell'area genera il vantaggio del Milan e in un altro paio di occasioni fa sbandare la difesa con degli errori in fase di disimpegno.

Cutrone 6,5 - Il suo ingresso in campo al posto di Castrovilli sembra una manovra azzardata, ma finisce per dare la carica a tutta la squadra. Ha il merito di procurarsi il rigore del pari, anche se il fallo di Romagnoli non è evidentissimo.

Chiesa 6 - Evanescente per gran parte della partita, quando la squadra si risveglia diventa uno dei trascinatori, con corsa, grinta e voglia di vincere che gli si legge negli occhi. Forse si sveglia un po' troppo tardi.

IL TABELLINO

Fiorentina-Milan 1-1

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6, Pezzella 6, Caceres 5; Lirola 6 (73' Igor), Duncan 6, Pulgar 6, Castrovilli 6,5 (68' Cutrone 6,5), Dalbert 5; Chiesa 6, Vlahovic 5.

Allenatore: Iachini 6

Milan (4-4-1-1): Donnarumma 6 (52' Begovic 6,5); Conti 5,5, Gabbia 6,5, Romagnoli 5,5, Hernandez 6; Castillejo 6,5 (80' Saelemaekers sv), Kessie 6, Bennacer 6,5, Rebic 6,5; Calhanoglu 5,5; Ibrahimovic 6,5.

Allenatore: Pioli 6

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 57' Rebic (M), 85' rig. Pulgar (F)

Ammoniti: 12' Bennacer (M), 24' Calhanoglu (M), 76' Caceres (F), 85' Hernandez (M)

Espulsi: 60' Dalbert (F)

LE STATISTICHE

• Questo è il primo pareggio in trasferta per il Milan in questa Serie A. Era l'unica squadra che non aveva ancora pareggiato un match esterno nella competizione in corso.

• Matteo Gabbia è il più giovane difensore italiano a giocare un match da titolare in questo campionato.

• Quello contro la Fiorentina è il 12esimo cartellino giallo per Ismael Bennacer in questa Serie A; il centrocampista rossonero ne ha rimediati almeno due più di qualsiasi altro giocatore nella competizione in corso.

• Quella di stasera contro il Milan è la prima espulsione in Serie A per Dalbert in 47 gare giocate.

• Sono trascorsi appena 37" dall'esordio alla prima parata di Asmir Begovic in Serie A.

• Ante Rebic ha preso parte a otto degli ultimi 14 gol del Milan in tutte le competizioni (sette reti e un assist).

• Nell'anno solare 2020, solo quattro giocatori hanno segnato almeno sei gol in Serie A: Ilicic, Immobile, Ronaldo e Rebic.

• Tra chi ha segnato almeno sei gol in questa Serie A, Rebic è quello che ha giocato meno minuti (contandone anche 90' in questo match).

• Nelle ultime sei giornate di questa Serie A, solo Cristiano Ronaldo (sette) ha segnato più gol di Ante Rebic (sei).

• Erick Pulgar ha realizzato nove dei 10 rigori calciati in Serie A, inclusi tutti gli ultimi nove (quattro in questo campionato).

• Patrick Cutrone si è procurato il suo secondo rigore in Serie A. Il primo risaliva al suo esordio nella competizione (Crotone-Milan, agosto 2017).