Serie A, Fiorentina-Lecce 1-0: la Viola torna a respirare, Gosens è decisivo

• Tra i terzini, Robin Gosens è quello che ha segnato più reti nei maggiori cinque campionati europei dal suo esordio in questi tornei ad oggi (dal 2017/18): 37, almeno quattro reti in più rispetto a qualsiasi pari ruolo nel periodo.

• Robin Gosens ha segnato il suo secondo gol contro il Lecce in Serie A, che diventa così la 10ª squadra contro cui vanta più di una rete nei maggiori cinque campionati europei. Dal suo esordio in queste competizioni (2017/18), tra i terzini è l'unico ad aver colpito più di una volta così tante avversarie differenti (10 appunto).

• La Fiorentina ha sbagliato sette rigori tra tutte le competizioni dall'inizio della passata stagione (16 segnati su 23) e nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei ha fatto peggio nel periodo - a quota sette errori dal dischetto anche Friburgo, Real Madrid e Stoccarda.

• Robin Gosens ha segnato tre gol nel campionato in corso (in 24 presenze) e in Serie A non fa meglio dal 2020/21: 11 centri con l'Atalanta, era arrivato a tre nel 2022/23 con l'Inter ma in 32 gettoni.

• Primo rigore sbagliato in Serie A da Lucas Beltrán, al quarto penalty calciato nella competizione.

• La Fiorentina è la squadra, tra quelle di Serie A, che ha centrato più legni tra tutte le competizioni a partire dalla scorsa stagione (2023/24): 45.

• Terzo assist in questa Serie A per Dodô che non ha mai fatto meglio in una singola stagione del massimo campionato in termini di passaggi vincenti (tre anche nel 2022/23).

• 100ª presenza in Serie A per Pablo Marí (tra Udinese, Monza e Fiorentina).

• La Fiorentina ha segnato con l’unico tiro tentato nel corso del primo tempo contro il Lecce. Inoltre i viola, in questa Serie A, non avevano mai tentato così pochi tiri in una prima frazione in cui avevano trovato la via del gol.

• La Fiorentina è scesa in campo con una formazione dall'età media di 27 anni e 248 giorni, la seconda più 'anziana' schierata da Raffaele Palladino in questa Serie A dopo quella contro l'Atalanta a settembre scorso (27 anni e 273 giorni).