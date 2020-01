Serie A, Fiorentina-Genoa 0-0: super Dragowski salva la Viola

FIORENTINA-GENOA 0-0

di

MAX CRISTINA

Per la terza volta consecutiva al Franchi, Fiorentina e Genoa non vanno oltre lo 0-0 in Serie A. Un punto che serve a poco a entrambe, ma che riempie di rimpianti la serata del Grifone, non più ultimo da solo a quota 15 punti, ma fermato dalle grandi parate di Dragowski. Il portiere della Viola prima para un rigore a Criscito al 14', poi si supera nel finale su Biraschi e soprattutto Pinamonti. Per la Fiorentina traversa di Milenkovic. La fotogallery di Fiorentina-Genoa ansa

Le migliori immagini della sfida del Franchi tra i viola di Iachini e i rossoblù di Nicola





LA PARTITA

Parità e nessun gol al Franchi tra Fiorentina e Genoa, non certo una novità per il campionato. Uno 0-0 completamente diverso rispetto all'ultimo - e discusso - nella scorsa stagione, preservato solo dalle grandi parate di Dragowski quando tutti, almeno in casa Fiorentina, si aspettavano ben altri protagonisti. Chiesa e Cutrone non hanno trovato il modo di impensierire Perin mentre Iachini a conti fatti può portarsi a casa un punto che muove la classifica. Per il Genoa una occasione persa che permette comunque al Grifone di raggiungere Spal e Brescia in fondo alla classifica, con tantissimi rimpianti.

L'inizio della contesa avrebbe fatto pensare a tutt'altro scenario. Nel primo quarto d'ora la Fiorentina, scesa in campo con un approccio aggressivo come chiesto da Iachini alla vigilia, ha messo in difficoltà i rossoblù con ritmo e velocità, sfiorando il vantaggio con Lirola e trovando la traversa con Milenkovic sugli sviluppi di un corner. Poi lo spavento del rigore procurato da Favilli alla prima folata offensiva ha di fatto inibito il coraggio viola. Dal dischetto Dragowski ha costretto Criscito al primo errore in carriera respingendo di piede la conclusione centrale.

La spavalderia di Castrovilli, Lirola e Chiesa si è affievolita col passare del tempo, lasciando spazio alle geometrie - semplici ma efficaci - di Schone, con il Genoa sempre più abile a chiudere gli spazi e a provare la ripartenza sugli esterni. Tattica che nel finale avrebbe potuto portare al jackpot per i ragazzi di Nicola che però si sono scontrati contro le mani giganti di Dragowski, in versione "Drago" più che mai: negli ultimi dieci minuti il portiere polacco ha evitato l'autogol di Milenkovic, ha preso il volo sul colpo di testa di Biraschi e soprattutto, al minuto 89, ha chiuso la porta a Pinamonti in un clamoroso uno contro uno..

LE PAGELLE

Dragowski 8,5 - Secondo rigore parato consecutivo in Serie A. Il primo di tre interventi decisivi, si esalta nel finale sul tentativo di autorete di Milenkovic, il colpo di testa di Biraschi e soprattutto nell'uno-contro-uno con Pinamonti a un minuto dalla fine.

Castrovilli 6 - Abbina quantità e qualità in mezzo al campo, provando a dare diversi strappi offensivi che però non vengono finalizzati. Pallone tra i piedi dà sempre l'impressione di poter creare qualcosa, ma manca l'ultimo spunto.

Chiesa 5,5 - Netto passo indietro rispetto alle ultime uscite. Pochi spunti offensivi e un feeling con Cutrone da affinare: i due si cercano poco e si trovano meno, per la gioia della difesa avversaria. Unico lampo a dieci dalla fine, ma è egoista e spreca.

Criscito 5 - Sbaglia il primo rigore in carriera dopo 15 centri su 15. Un errore decisivo e da matita rossa. In difesa è attento in chiusura.

Favilli 6 - Si conquista di forza un calcio di rigore, col fisico crea diversi grattacapi alla retroguardia viola. Non va mai al tiro, ma ne crea i presupposti più volte.

Pinamonti 4,5 - Ha sul suo piede la palla dei tre punti a un minuto dalla fine: si presenta solo davanti al portiere e si fa ipnotizzare. Un errore più grave del rigore sbagliato da Criscito.

IL TABELLINO

FIORENTINA-GENOA 0-0

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 8,5; Milenkovic 5, Pezzella 5,5, Caceres 5; Lirola 6, Benassi 6, Pulgar 6, Castrovilli 6 (20' st Eysseric 6), Venuti 5,5 (37' st Olivera sv); Chiesa 5,5, Cutrone 5 (14' st Vlahovic 5,5). A disp.: Terracciano, Brancolini, Ranieri, Ceccherini, Terzic, Zurkowski, Ghezzal, Badelj, Sottil. All.: Iachini 5,5.

Genoa (3-5-2): Perin 6; Biraschi 6, Romero 6, Criscito 5; Ghiglione 6,5, Behrami 6 (45' st Jagiello sv), Schone 5,5, Sturaro 5,5, Barreca 5; Pandev 5 (16' st Sanabria 5,5), Favilli 6 (25' st Pinamonti 4,5). A disp.: Radu, Goldaniga, Ankersen, Pajac, El Yamiq, Agudelo, Jagiello, Eriksson, Radovanovic, Destro. All.: Nicola 6.

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Pezzella, Milenkovic, Venuti, Caceres (F); Schone, Favilli (G)

Espulsi: nessuno

Note: 14' Dragowski (F) para un calcio di rigore a Criscito (G)

LE STATISTICHE DI OPTA

• Genoa e Fiorentina sono (alla pari della Samp) due delle tre squadre che hanno pareggiato più volte 0-0 in questo campionato (tre ciascuna con oggi).

• 20 tiri effettuati per la Fiorentina in questo match: eguagliato per la viola il primato di conclusioni in una gara di questo campionato (20 anche contro il Napoli ad agosto.

• Bartlomiej Dragowski ha parato 3 degli ultimi 4 rigori affrontati in Serie A, inclusi i due ultimi in ordine di tempo (contro Lazio e Genoa).

• Dragowski è, al pari di Donnarumma, uno dei due portieri ad aver parato più di un rigore (2 ciascuno) in questa Serie A.

• Sesto clean sheets per Dragowski in questa Serie A: solo Musso, Handanovic e Donnarumma ne contano di più.

• Criscito ha sbagliato il suo primo rigore in Serie A. I 5 precedenti li aveva realizzati.

• Tre partite di fila senza gol subiti per la Fiorentina: non accadeva dall’aprile 2018, quando raggiunse quota quattro clean sheet di fila in Serie A.

• Nelle ultime 20 trasferte di Serie A il Genoa non ha mai vinto: solo 10 punti guadagnati, frutto di 10 pareggi e 10 sconfitte.

• In nessuna trasferta di questo campionato il Genoa ha effettuato più tiri nello specchio rispetto ad oggi (sei).

• Quinto pareggio fuori casa per il Genoa in questo campionato: nessuna squadra ne conta di più fuori casa in questa Serie A.

