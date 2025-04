Serie A, Fiorentina-Empoli 2-1: Adli e Mandragora decidono il derby toscano

LE STATISTICHE

Da inizio febbraio, considerando tutte le competizioni, tra i giocatori di Serie A Rolando Mandragora è l'unico con almeno 10 partecipazioni al gol (sei reti e quattro assist).

Quarto gol in questa Serie A per Yacine Adli: record per il classe 2000 in una singola stagione dei maggiori cinque campionati europei.

Jacopo Fazzini ha segnato in due partite consecutive per la prima volta in Serie A; inoltre quella in corso è la stagione più prolifica in termini realizzativi per il classe 2003 nel massimo campionato (due reti).

La Fiorentina ha segnato otto gol in questa Serie A nei primi 10 minuti di gioco e nel massimo campionato in corso nessuno ne conta altrettanti nell'intervallo di tempo considerato (1'-10').

Yacine Adli ha preso parte ad almeno un gol e ad almeno un assist per la prima volta in una singola partita di Serie A.

La Fiorentina non vinceva in Serie A contro l’Empoli dal 3 aprile 2022, dopo quella data quattro pareggi e una sconfitta contro questo avversario nel massimo campionato.

Prima partecipazione al gol in Serie A per Saba Goglichidze; tra i difensori attualmente nel massimo campionato ad aver preso parte ad almeno una rete nel torneo in corso, solo Giovanni Leoni (2006) è più giovane del classe 2004 dell'Empoli.

Nel corso del primo tempo contro l'Empoli la Fiorentina ha segnato due gol con due tiri tentati, entrambi arrivati da dentro l'area di rigore.

La Fiorentina è scesa in campo con una formazione iniziale dall'età media pari a 28 anni e 167 giorni e in Serie A i viola non schieravano un XI titolare più 'anziano' dal 23 maggio 2024 contro il Cagliari (28 anni e 332 giorni con Vincenzo Italiano in panchina).