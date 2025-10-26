Serie A, Fiorentina-Bologna 2-2: pari in rimonta della Viola con Gudmundsson e Kean

LE STATISTICHE

La Fiorentina ha pareggiato un match di Serie A partendo da una situazione di doppio svantaggio per la prima volta dal 2-2 contro il Monza dell’1 settembre 2024 (alle reti di Milan Djuric e Daniel Maldini risposero quelle di Moise Kean e Robin Gosens).

Il Bologna ha impattato una gara di Serie A partendo da un doppio vantaggio per la prima volta dal 7 dicembre 2024, contro la Juventus all’Allianz Stadium (reti di Dan Ndoye e Tommaso Pobega per i rossoblù, di Teun Koopmeiners e Samuel Mbangula per i bianconeri).

Stefano Pioli (100) ha raggiunto 100 punti con la Fiorentina in Serie A alla sua 76ª panchina (24V, 28N, 25P). Con il Bologna aveva raggiunto questo traguardo dopo 80 panchine, con la Lazio dopo 59 e con il Milan dopo 49.

Dopo quattro successi viola e quattro rossoblù, Fiorentina e Bologna tornano a pareggiare un match di Serie A per la prima volta dal 3-3 del 2 maggio 2021 (al Dall’Ara in quel caso).

La Fiorentina non ha vinto per otto gare consecutive di Serie A (4N, 4P) per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2020 (otto - 4N, 4P - con Giuseppe Iachini prima e Cesare Prandelli poi in panchina). In generale, l'ultimo precedente di questo tipo sotto la guida di un solo allenatore risaliva al periodo tra aprile e settembre 2019 (11 di fila in quel caso, con Vincenzo Montella subentrato proprio a Stefano Pioli).

Santiago Castro (otto nel 2024/25 e due nel 2025/26 - classe 2004) è uno dei due soli giocatori nati dall'1 gennaio 2004 in avanti a segnare almeno due reti in ciascuno degli ultimi due campionati di Serie A, insieme a Nico Paz (sei nel 2024/25 e quattro nel 2025/26 - classe 2004).

Nicolò Cambiaghi ha segnato due gol nelle ultime tre partite di Serie A, tante marcature quante quelle realizzate nelle sue precedenti 64 presenze nel torneo. Il classe 2000 (2G+2A), inoltre, è uno dei due soli giocatori italiani, al pari di Federico Dimarco (2G+3A), ad aver realizzato almeno due reti e fornito almeno due passaggi vincenti in questo campionato.

Emil Holm (una rete e due assist in questo torneo) ha preso parte a più di due gol in un singolo campionato di Serie A per la prima volta in carriera. Il classe 2000, inoltre, ha partecipato ad una rete per due gare consecutive per la prima volta nella competizione.

Albert Gudmundsson torna a segnare in Serie A per la prima volta dallo scorso 16 marzo (contro la Juventus in quel caso). Per l’attaccante islandese si tratta del settimo gol realizzato su calcio di rigore nel torneo e, dalla sua prima trasformazione dal dischetto (22 dicembre 2023, con il Genoa contro il Sassuolo), soltanto Paulo Dybala e Hakan Çalhanoğlu - entrambi a quota otto - hanno segnato più rigori in campionato.

Moise Kean ha segnato un gol per due partite casalinghe di Serie A solo per la seconda volta nel 2025, la prima dal periodo tra gennaio e febbraio scorsi (tre di fila in quel caso). Per il classe 2000, quello contro il Bologna, è solamente il secondo gol dal dischetto in Serie A, il primo dopo quello realizzato contro l'Udinese il 23 dicembre 2024.

La Fiorentina è solo la seconda squadra nel 2025 a segnare due gol su rigore in una singola partita di Serie A, dopo la Roma contro l'Udinese il 26 gennaio scorso.

Robin Gosens raggiunge la sua 200ª presenza in Serie A: 121 di queste sono arrivate con la maglia dell’Atalanta, 40 con la Fiorentina (compresa quella odierna) e 39 con quella dell’Inter. Dal suo esordio nel torneo (2017/18), solamente altri cinque difensori stranieri hanno raggiunto questo traguardo: Berat Djimsiti (254), Adam Marusic (253), Stefan de Vrij (240) e Elseid Hysaj (205).

Presenza numero 250 per Rolando Mandragora in Serie A, 99ª con la maglia della Fiorentina nella competizione. Dal suo esordio nella competizione (2014/15), solamente altri sette centrocampisti italiani hanno disputato più gare di lui nel torneo: Antonio Candreva (328), Nicolò Barella (312), Bryan Cristante (308), Manuel Locatelli (285), Giacomo Bonaventura (282), Lorenzo Pellegrini (281) e Danilo Cataldi (261).