Serie A: Fabbri arbitra Inter-Roma, Mariani per il Napoli contro il Torino

Sarà Fabbri a dirigere Inter-Roma, big match della 34.a giornata di Serie A, importantissimo in ottica scudetto e Champions League e in programma domenica alle 15 dopo lo slittamento per i funerali di Papa Francesco di sabato mattina. Al Var ci sarà Di Bello, Avar Piccinini. L'altra capolista, il Napoli, impegnata in casa contro il Torino (domenica ore 20.45) è stata affidata a Mariani (Meraviglia al Var, Doveri Avar). La giornata scatterà venerdì sera con Atalanta-Lecce. Rinviate le partite programmate il sabato, il turno si chiude lunedì sera con Lazio-Parma.