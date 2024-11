Serie A: esordio vincente per Giampaolo, il Lecce batte il Venezia

Solo Kenan Yildiz (maggio 2005) è più giovane di Patrick Dorgu (26 ottobre 2004, cinque reti) tra i giocatori che hanno segnato almeno cinque gol dall'inizio della scorsa Serie A.

Patrick Dorgu è uno dei sei difensori con almeno tre gol segnati nei maggiori cinque campionati europei in corso: tra questi il giocatore del Lecce è il più giovane (26 ottobre 2004).

L’ultimo gol del Lecce in trasferta in Serie A, prima di quello di Dorgu, risaliva al 5 maggio 2024 (Krstovic vs Cagliari).

Il Lecce ha ritrovato il gol fuori casa in Serie A 706 minuti di gioco dopo l’ultima rete segnata in trasferta nella competizione.

Il Venezia, prima della gara odierna, non aveva mai tentato più di 15 tiri in una singola partita in Serie A senza trovare la via del gol, da quando Opta raccoglie il dato (2004/05): ne ha provati 16 contro il Lecce.

Il Lecce ha trovato la via del gol in due partite di Serie A consecutive per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio scorso (quattro in quel caso).

Antonino Gallo ha preso parte a un gol in due partite consecutive per la prima volta in Serie A (assist vs Empoli e vs Venezia).

200ª presenza nei cinque maggiori campionati europei per Lassana Coulibaly (tra Bastia, Angers, Salernitana e Lecce).

50 presenze in tutte le competizioni con la maglia del Lecce per Ylber Ramadani.

Il Lecce ha tentato due tiri (nessuno nello specchio della porta avversaria) nel primo tempo contro il Venezia e nel campionato in corso, nelle prime frazioni, ha fatto peggio solo vs Bologna (una conclusione).

Il Venezia ha tentato nove tiri nel primo tempo contro il Lecce e nel campionato in corso, nei primi 45’, ha fatto meglio solo contro la Roma (15).