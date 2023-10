Serie A, Empoli-Udinese 0-0: pari senza reti al Castellani

EMPOLI-UDINESE

Toscani e friulani non si fanno male, in un match importante per la lotta-salvezza. Samardzic e Cambiaghi costruiscono le occasioni migliori, ma il gol non arriva

Empoli e Udinese non si fanno male, nella gara che apriva l'8a giornata di Serie A e rappresentava già un importante spartiacque nella lotta per non retrocedere. Finisce 0-0 al Castellani, coi rimpianti dei friulani per le occasioni di Samardzic e i toscani a protestare per la rete annullata (dal Var) a Ciccio Caputo. Il pari senza reti non muove la classifica delle squadre: Udinese a quota 5 davanti all'Empoli, che è terzultimo con 4 punti.

LA PARTITA

Empoli e Udinese non si fanno male in una gara ad altissima tensione, vista la situazione di classifica delle due formazioni. Finisce 0-0 al Castellani in una gara che non regala praticamente emozioni nella ripresa. Partono forte gli ospiti, che hanno in Samardzic il giocatore più ispirato. Il serbo ubriaca di finte la difesa toscana all'11', ma viene bloccato dal rientro di un avversario, mentre al 27' sfiora il gol sull'assist di Pereyra. Il suo sinistro a botta sicura esce di poco ed è la sveglia per l'Empoli, che risponde con una conclusione potente di Baldanzi e la parata di Silvestri. Al 38' ecco la rete di Ciccio Caputo, che viene però annullata per offside: l'arbitro e il Var non giudicano il tocco antecedente di Bijol come una giocata, considerandolo ininfluente. Proteste dell'Empoli, ma si va al riposo sullo 0-0 e nella ripresa ricomincia lo show di Samardzic: il serbo si costruisce un'altra conclusione, che termina alta, e rischia di causare un rigore nell'area opposta al 57'. Anche qui il Var interviene e cancella un errore di Fabbri, perchè il tocco non è da penalty. Inizia la girandola dei cambi, che a sorpresa coinvolge anche Caputo (migliore dell'Empoli), e i ritmi si abbassano drasticamente. Le uniche emozioni arrivano così nel recupero, con Cancellieri (90') e Cambiaghi (94') a sfiorare la rete per la squadra di casa. Finisce 0-0 tra Empoli ed Udinese, che non si fanno male. Friulani a quota 5 e quartultimi, davanti proprio ai toscani (4).

LE PAGELLE

Caputo 6 - Con Baldanzi e Marin è il migliore dell'Empoli. Lotta come un leone per costruirsi palloni giocabili e troverebbe anche la rete del vantaggio, annullata dal Var. Si avvicina alla rete anche nella ripresa, ma è sfinito e arriva il cambio.

Cacace 5.5 - Soffre tremendamente la velocità di Ebosele, che domina nel duello sulla corsia destra. Meglio nella fase offensiva, ma la sua prestazione non è sufficiente.

Samardzic 6.5 - Il migliore per distacco in una partita tutt'altro che indimenticabile. Sfiora il gol in almeno tre occasioni, fa impazzire la difesa dell'Empoli coi suoi movimenti e illumina un'Udinese non irresistibile. Per sua fortuna, il Var cancella un potenziale fallo da rigore.

Bijol 5.5 - Il Var cancella dal tabellino il suo erroraccio, che aveva portato alla rete di Ciccio Caputo, ma la prestazione non è affatto positiva. Soffre costantemente il veterano dell'Empoli e non difende con la consueta pulizia.

IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2) - Berisha 6; Ebuehi 5.5, Ismajli 6 (30' st Walukiewicz 6), Luperto 6, Cacace 5.5; Marin 6, Grassi 6, Maleh 5.5 (36' st Kovalenko sv); Baldanzi 6 (36' st Gyasi sv); Cancellieri 6, Caputo 6 (30' st Cambiaghi 6). All. Andreazzoli. A disposizione: Perisan, Caprile, Shpendi, Guarino, Ranocchia, Destro, Bastoni.

UDINESE (3-5-2) - Silvestri 6; Pérez 6, Bijol 5.5, Kristensen 6; Ebosele 6 (25' st Joao Ferreira 6), Samardzic 6.5, Walace 6, Pereyra 6 (25' st Payero 6), Kamara 6 (36' st Aké sv); Lucca 5.5 (18' st Success 6), Thauvin 5.5 (36' st Zemura sv). All. Sottil. A disposizione: Okoye, Mosca, Guessand, Oier Zarraga, Domingos Quina, Tikvic, Camara, Kabasele, Diawara, Pafundi.

Arbitro: Fabbri.

Ammoniti: Maleh (E), Pereyra (U), Pérez (U).

LE STATISTICHE

Era dal 1985/86 che l’Udinese non pareggiava cinque delle prime otto partite stagionali di Serie A.

Cinque i punti dell’Udinese nel torneo in corso: record negativo per i friulani nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) in Serie A.

Era dall’agosto 2014 che l’Udinese non teneva la porta inviolata per due partite consecutive contro l’Empoli in Serie A.

Quattro punti per l’Empoli in questo torneo: soltanto nel 2003/04 i toscani hanno fatto peggio dopo le prime otto partite stagionali di un massimo campionato (due in quell’occasione).

Dallo scorso giugno, Empoli e Udinese sono le due squadre che non hanno trovato il gol per più gare nei cinque maggiori campionati europei: otto volte i toscani, sei i friulani.

L’Empoli non ha trovato il gol per due match di fila contro l’Udinese per la prima volta nel massimo campionato.

L’Empoli non ha subito gol in due delle ultime tre sfide di campionato, dopo avere incassato reti nelle 14 precedenti di Serie A (26 nel parziale, 1.9 di media a match).

L’Udinese è la squadra che ha collezionato più pareggi in questo campionato: cinque (a 4 il Bologna).

Era dall’aprile 2019 che l’Udinese non infilava almeno nove trasferte (3N, 6P) senza vittorie in Serie A (14 in quel caso).

Cinque tiri per Lazar Samardzic contro l’Empoli: soltanto lo scorso gennaio contro il Verona ne ha contati di più (otto) in un match di Serie A.

La prima conclusione nello specchio dell'Udinese contro l’Empoli è arrivata al minuto 65 con Isaac Success.

Quello schierato contro l'Udinese è l'XI titolare più anziano impiegato dall'Empoli in questo campionato: media di 27 anni e 64 giorni.