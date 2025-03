Serie A, Empoli-Roma 0-1: decide un gol lampo di Soulé

LE STATISTICHE

La Roma è imbattuta da 12 gare di Serie A (9V, 3N) per la prima volta dalla striscia di 12 risultati utili consecutivi in campionato registrata tra gennaio e aprile 2022, con José Mourinho in panchina (7V, 5N in quel caso).

Decima vittoria in campionato per la Roma da quando Claudio Ranieri ha fatto il suo ritorno sulla panchina dei giallorossi (24 novembre scorso); tra le squadre nei maggiori cinque campionati europei, solo il Liverpool (12) ha fatto meglio nel periodo.

Nel 2025, la Roma è la squadra dei maggiori cinque tornei europei ad aver guadagnato più punti: 26 frutto di otto vittorie e due pareggi in 10 match di campionato nel periodo.

La Roma ha ottenuto cinque successi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2017, con Eusebio Di Francesco allenatore.

La Roma ha ottenuto quattro successi esterni consecutivi in campionato per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2022 (quattro anche in quel caso).

La Roma ha mantenuto la porta inviolata in tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2019 (contro Lecce, Sampdoria e Udinese in quel caso, con Paulo Fonseca in panchina).

Quello di Matías Soulé dopo 22 secondi è il gol più rapido segnato dall'inizio di un match della Roma in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), superato quello di Francesco Totti dopo 00:30 contro il Cesena il 21 gennaio 2012.

Quello di Matías Soulé è anche il gol più rapido segnato dall'inizio di un match in Serie A da quello di Hirving Lozano dopo 9 secondi contro l’Hellas Verona il 24 gennaio 2021 quando il messicano vestiva la maglia del Napoli.

Tutti i tre gol realizzati da Matías Soulé in questa Serie A sono stati segnati in trasferta, già uno solo in meno per l’argentino di quelli messi a segno fuori dalle mura amiche nello scorso campionato con la maglia del Frosinone.

Dopo il gol contro il Parma al Tardini, Matías Soulé ha segnato almeno una rete in due trasferte consecutive in Serie A per la seconda volta nella competizione, dopo esserci riuscito a ottobre 2023 quando vestiva la maglia del Frosinone (vs Bologna e Cagliari in quel caso).

Dalla scorsa stagione (2023/24), solo Dusan Vlahovic e Alexis Saelemaekers (cinque entrambi) hanno realizzato più reti da fuori area rispetto a Matías Soulé (quattro) in Serie A.

Anass Salah-Eddine è il sesto difensore della Roma capace di servire un assist in questo campionato: nel torneo in corso solamente l'Inter (otto) conta più difensori con almeno un passaggio vincente all'attivo rispetto ai giallorossi (sei, come il Bologna).