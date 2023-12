Serie A, Empoli-Lazio 0-2: Guendouzi e Zaccagni espugnano il Castellani

EMPOLI-LAZIO 0-2

Una rete per tempo riporta i tre punti ai biancocelesti. Immobile e Luis Alberto ko per problemi muscolari

La Lazio torna a vincere in trasferta imponendosi 2-0 in casa dell'Empoli nella 17a giornata di Serie A. Al Castellani la squadra di Sarri ha perso prima Immobile e poi Luis Alberto per infortunio, ma grazie alla prima rete di Guendouzi (7') e al raddoppio di Zaccagni nella ripresa ha strappato tre punti importanti. L'Empoli non ha sfatato il tabù casalingo fermato dagli interventi di Provedel nella ripresa.

LA PARTITA

Tre punti che fanno bene al morale e alla classifica ma che per la Lazio nascondono una serata complicata almeno dal punto di vista degli infortuni. La formazione di Sarri si è confermata vincente al Castellani come da cinque partite a questa parte, ma il 2-0 è frutto anche degli interventi di Provedel che nella ripresa hanno tenuto la Lazio avanti nel punteggio nel momento di massima pressione dei padroni di casa. Al resto hanno pensato Guendouzi e Zaccagni, con un gol per tempo che regalano a Sarri e all'ambiente biancoceleste un Natale più tranquillo.

Merito di una partenza sprint con immediato vantaggio firmato dal francese dopo una bella giocata sulla trequarti di Luis Alberto, prima che Immobile e lo stesso spagnolo alzassero bandiera bianca nel giro di pochi minuti entrambi per infortuni muscolari. Gli ingressi di Castellanos e Kamada non hanno portato lo stesso apporto sperato da Sarri, ma la reazione dell'Empoli - massiccia nella ripresa - si è scontrata sulle parate di un gigante Provedel su Cambiaghi, Maldini e Fazzini.

La ripartenza di Zaccagni a metà ripresa e la sua voglia di segnare ha fatto il resto con il 2-0 che ha chiuso la sfida con largo anticipo per un Empoli che davanti al proprio pubblico non riesce a trovare la vittoria.

LE PAGELLE

Guendouzi 7 - Si sblocca trovando il primo gol in Serie A e mettendo in discesa la partita per i compagni. Non solo, nei primi venti minuti è lui l'attaccante vero della Lazio divorandosi anche l'opportunità di raddoppio. La prestazione in mezzo al campo resta di qualità.

Provedel 7 - Decisivo come e più degli attaccanti. Nel primo tempo si oppone a due conclusioni ravvicinate in mischia, ma è a inizio ripresa che si supera con un grande intervento su Cambiaghi, ripetendosi poi con attenzione su Maldini e Fazzini.

Luis Alberto 6,5 - Recuperato in extremis, la sua partita dura venticinque minuti prima di un nuovo stop muscolare. Il tempo per lo spagnolo per impattare alla grande sulla partita prendendo parte all'azione del gol e creando diverse occasioni per il raddoppio.

Kamada 5 - Entra a freddo al posto dell'infortunato Luis Alberto, ma si conferma un corpo piuttosto estraneo alla manovra della Lazio. Non entra mai in partita e la sensazione è che anche i compagni si fidino poco a coinvolgerlo nella manovra.

Maldini 5,5 - Andreazzoli gli dà una opportunità sulla trequarti, ma dopo un inizio volenteroso si perde tra le maglie del centrocampo di Sarri. L'ammonizione per un intervento in ritardo ne inibisce l'iniziativa e non lascia il segno con la giusta convinzione.

Cancellieri 5,5 - L'ex di turno parte con la voglia di dimostrare qualcosa alla casa madre. L'inizio è promettente e l'iniziativa non manca, ma nella zona calda del campo è troppo impreciso e poco pericoloso.

Cambiaghi 5,5 - Continua nella lotta contro se stesso in questo campionato. Provedel gli nega con un miracolo la rete che lo avrebbe sbloccato, ma il talento azzurro continua a proporsi con qualità mancando nella giocata finale.

Caprile 6 - Torna a difendere i pali dell'Empoli a distanza di quattro mesi e dopo pochi minuti deve raccogliere il pallone in fondo al sacco. Reagisce con personalità chiudendo la porta sempre a Guendouzi poco dopo.

IL TABELLINO

EMPOLI-LAZIO 0-2

Empoli (4-3-3): Caprile 6; Ebuehi 6, Walukiewicz 5,5, Luperto 5,5, Bastoni 6; Maleh 6, Grassi 5,5, Fazzini 6 (17' st Kovalenko 6); Maldini 5,5; Cancellieri 5,5 (17' st Baldanzi 6), Cambiaghi 5,5. A disp.: Perisan, Berisha, Ismajli, Ranocchia, Cacace, Marin, Shpendi, Gyasi, Destro. All.: Andreazzoli 5,5.

Lazio (4-3-3): Provedel 7; Marusic 6, Patric 6, Gila 6,5, Pellegrini 6; Guendouzi 7, Rovella 5,5, Luis Alberto 6,5 (25' Kamada 5); Anderson 5,5, Immobile 6 (22' Castellanos 5,5), Zaccagni 6,5. A disp.: Sepe, Mandas, Casale, Hysaj, Vecino, Cataldi, Pedro, Isaksen. All.: Sarri 6.

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 9' Guendouzi, 22' st Zaccagni

Ammoniti: Maldini, Fazzini, Bastoni (E); Patric, Rovella (L)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

• La Lazio ha segnato più di un gol in un incontro di Serie A per la prima volta dallo scorso 21 ottobre, contro il Sassuolo.

• L’Empoli ha tentato 21 tiri in questo incontro: record per i toscani in una gara di questo campionato; inoltre, non ne effettuavano così tanto senza segnare in una partita di Serie A dal 30 novembre 2014, contro l’Atalanta (22 in quell’occasione).

• L’Empoli ha perso oggi la sua sesta gara casalinga in questa Serie A, più di ogni altra squadra; nei cinque grandi campionati europei 2023/24 ha fatto peggio solo il Burnley (otto).

• Mattéo Guendouzi è il sesto giocatore francese a segnare con la Lazio in Serie A, dopo Abdoulay Konko, Djibril Cissé, Michael Ciani, Modibo Diakité e Ousmane Dabo.

• Mattia Zaccagni ha trovato la rete in due presenze esterne di fila in Serie A per la prima volta da ottobre 2022 (in quell'occasione contro Fiorentina e Atalanta).

• Mattia Zaccagni è andato a segno in ciascuna delle sue due gare giocate da titolare contro l'Empoli in Serie A (la precedente lo scorso 8 gennaio).

• Nessun centrocampista ha segnato più gol di Mattia Zaccagni in Serie A dall'inizio della scorsa stagione: 13, come Teun Koopmeiners.

• Nonostante la sua gara sia durata appena 22 minuti, quella di oggi è stata la 300ª presenza per Ciro Immobile da titolare in Serie A.

• La Lazio ha effettuato la seconda sostituzione nei primi 25 minuti di gioco per la prima volta in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria.

• Quella di oggi è stata la 100ª panchina per Aurelio Andreazzoli alla guida dell'Empoli considerando tutte le competizioni.

• Quella di oggi è stata la 50ª vittoria per Pedro con la maglia della Lazio considerando tutte le competizioni.