Serie A, Empoli-Bologna 0-1: Fabbian segna al 94' e fa volare Motta

EMPOLI-BOLOGNA 0-1

Decide il gol a tempo scaduto del centrocampista, entrato nella ripresa: rossoblù a +6 sulla Roma e a +7 sull'Atalanta, terzo ko di fila per Nicola

La ventinovesima giornata di Serie A si apre con il successo del Bologna, che al 94' vince 1-0 in casa dell'Empoli. Un super Caprile mura Saelemaekers, Urbanski e Orsolini, che peccano anche di precisione, ma decide la rete in pieno recupero di Fabbian, che ribadisce in porta la respinta del portiere di casa. Il Bologna sale a 54 punti e si porta momentaneamente a +6 sulla Roma e a +7 sull'Atalanta. Terzo ko di fila, invece, per Nicola.

LA PARTITA

Il Bologna rischia di buttare via due punti preziosi per la corsa alla Champions, ma a togliere le castagne dal fuoco a Motta ci pensa Fabbian, che segna l'1-0 al 94' al Castellani. In avvio, i rossoblù insistono sui calci piazzati e da corner arriva la prima grande occasione, con Caprile che si supera prima su Beukema, poi su Urbanski. Ma il portiere toscano è fenomenale ancora sui due giocatori di Motta con altre due super parate. Le occasioni le ha anche la squadra di casa, ma l'errore che spiana la strada verso la porta a Niang non viene capitalizzato dall'ex Genoa e Milan, che si fa recuperare da Beukema prima di poter battere verso Skorupski.

Nella ripresa, Nicola, con metà difesa ammonita, toglie Pezzella inserendo Cacace, ma sono ancora i rossoblù a partire meglio, con Odgaard che ci prova di testa su cross di Saelemaekers mandando a lato di poco. Proprio il belga, però, cestina la più grande occasione della formazione di Motta nella ripresa: Marin sbaglia e lancia l'ex Milan, che solo davanti a Caprile manda a lato con il destro, mentre poco dopo il portiere di casa è nuovamente protagonista su Fabbian. Ma è ancora più clamoroso quello che sbaglia Orsolini: Ebuehi cade, assist di Kristiansen e sinistro alle stelle dal limite dell'area piccola. La porta toscana sembra stregata, ma al 94' il muro dell'Empoli crolla: Caprile respinge centralmente una conclusione di Calafiori e sulla ribattuta si fionda Fabbian, entrato al 79' e decisivo un quarto d'ora dopo. Il Bologna può sorridere: in attesa di Roma-Sassuolo e Atalanta-Fiorentina, Motta è a +6 sul quinto posto e a +7 sul sesto. Terzo ko di fila per Nicola, che rischia di tornare in zona retrocessione.

LE PAGELLE

Caprile 7 - Se l'Empoli resta in corsa fino al 94' è merito delle sue numerose parate.

Niang 5,5 - Anche lui è nell'elenco dei giocatori che sbagliano tanto: poco cattivo davanti a Skorupski.

Orsolini 5 - Sbaglia un'occasione clamorosa: fortunatamente, i rossoblù vincono lo stesso.

Saelemaekers 5 - Errore clamoroso seppur non decisivo: fallisce il gol solo davanti a Skorupski nel corso della ripresa.

Fabbian 7 - Gol di importanza incalcolabile: vale una vittoria dal sapore di Champions.



IL TABELLINO

EMPOLI-BOLOGNA 0-1

Empoli (4-3-3): Caprile 7; Bereszynski 6, Walukiewicz 6, Luperto 5,5, Pezzella 5 (1' st Cacace 5,5); Zurkowski 6 (21' st Kovalenko 5,5), Marin 5,5, Maleh 6; Gyasi 5,5 (21' st Ebuehi 5,5), Niang 5,5 (30' st Caputo 6), Cambiaghi 6 (30' st Cerri 6). A disp.: Perisan, Berisha, Goglichidze, Bastoni, Shpendi, Destro. All.: Nicola 5,5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Beukema 5,5 (27' st Corazza 6), Lucumì 6, Calafiori 6,5, Kristiansen 6,5; Urbanski 5,5 (34' st Fabbian 7), Freuler 6,5, Ferguson 6 (34' st Aebischer 6); Ndoye 5,5 (12' st Orsolini 5), Odgaard 6 (27' st Castro 6), Saelemaekers 5. A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Lykogiannis, De Silvestri, Moro, El Azzouzi. All.: Thiago Motta 6,5

Arbitro: Fabbri

Marcatore: 49' st Fabbian

Ammoniti: Luperto (E), Pezzella (E), Maleh (E), Kovalenko (E)



LE STATISTICHE

• Il Bologna ha guadagnato 54 punti in 29 partite disputate in questo campionato, eguagliando il bottino raccolto nell’intera passata stagione di Serie A (54 in 38 giornate).

• Il Bologna ha sconfitto per la prima volta l’Empoli in trasferta in Serie A al decimo confronto tra le due squadre allo stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena (4N, 5P).

• Giovanni Fabbian è uno dei due giocatori nati dal 2003 in avanti ad aver segnato almeno cinque gol in questo campionato di Serie A, assieme a Matías Soulé.

• Solo l’Atalanta (tre: Koopmeiners, De Ketelaere ed Ederson) conta più centrocampisti con almeno cinque gol segnati in questo campionato rispetto al Bologna (due: cinque per Fabbian e sette per Ferguson)

• L'Empoli è la squadra che ha terminato più partite senza segnare in questa stagione nei cinque principali campionati europei (16).

• Il Bologna ha inanellato tre successi esterni di fila nel massimo campionato per la seconda volta sotto la guida di Thiago Motta: in precedenza ci era riuscito solo tra gennaio e febbraio 2023.

• Elia Caprile ha effettuato otto parate nella sfida con il Bologna, stabilento il suo record di interventi in un singolo match in Serie A.

• L'Empoli è la squadra che ha terminato più volte il primo tempo senza concludere nello specchio della porta in questo campionato (11).

• Riccardo Orsolini ha toccato contro l’Empoli quota 200 presenze con il Bologna in Serie A.

• Lukasz Skorupski ha ottenuto contro l’Empoli il suo 50° clean sheet in carriera in Serie A.