Serie A: date e sedi dei ritiri estivi

14/06/2019

I giocatori di Serie A sono ancora in vacanza ma le squadre hanno già programmato i ritiri estivi in vista dell'inizio della prossima stagione. I campioni d'Italia della Juve si ritroveranno i primi di luglio alla Continassa per poi volare in Cina per l'International Champions Cup. L'Inter andrà a Lugano, il Napoli non cambia e tornerà a Dimaro, in Trentino. Il Milan riprenderà a Milanello e poi andrà negli Usa. Roma a Pinzolo, Lazio ad Auronzo di Cadore. Ecco gli appuntamenti per i tifosi.