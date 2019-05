Serie A, Daspo all'invasore fan di Cristiano Ronaldo

09/05/2019

Come ormai capita spesso, altra invasione di un fan di CR7. Che dopo il gol fa il gesto della maschera per l'argentino

Il giovane aveva provocato la sospensione temporanea della partita eludendo i controlli di sicurezza, scavalcando la recinzione del settore destinato ai portatori di handicap della tribuna ovest dov'era regolarmente seduto come spettatore, disponendo di un attestato di certificazione di disabilità.

L'invasore venne poi immediatamente raggiunto dagli stewards e dal personale della Digos, che lo hanno espulso dallo stadio. Per lui era stata formalizzata la denuncia per interruzione di evento sportivo. Al tifoso sarà vietato l'accesso per un anno in tutti i luoghi in cui si svolgono incontri di calcio di Serie A, B, C, Mondiali, Europei e Olimpiadi, oltre alle aree adiacenti all'impianto di Reggio Emilia.