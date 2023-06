Serie A, Cremonese-Salernitana 2-0: i grigiorossi salutano con una vittoria

CREMONESE-SALERNITANA 2-0

All'ultimo match nel massimo campionato, la formazione di Ballardini si impone con Buonaiuto e Tsadjout

© Getty Images Nell'ultima giornata di Serie A, la Cremonese batte 2-0 la Salernitana, chiudendo il suo campionato con una vittoria. La formazione di Ballardini, costretto a due cambi nei primi 17 minuti, sblocca la sfida dello Zini grazie al rigore guadagnato su Bohinen e trasformato da Buonaiuto, che al 26' spiazza Ochoa. Il raddoppio, invece, è un meraviglioso sinistro a giro all'88' di Tsadjout, che entra ad inizio ripresa e chiude i giochi.

LA PARTITA

Non servirà di certo a cancellare la delusione per la retrocessione, ma almeno la Cremonese saluta la Serie A con una vittoria. Nell'ultima giornata, infatti, i grigiorossi battono 2-0 la Salernitana, chiudendo il campionato con un successo. Eppure, il match dello Zini non parte bene per la formazione di Ballardini, che al 17' deve già fare due cambi (e in due slot diversi) visti i problemi accusati prima da Chiriches, poi da Galdames: entrano Bianchetti e Castagnetti. Al 26', però, l'episodio che indirizza il match: Bohinen interviene in area su Buonaiuto, che dal dischetto dopo l'on-field review di Perenzoni spiazza Ochoa firmando l'1-0 e segnando il suo primo gol in carriera in Serie A. A preservare il vantaggio è poi Sarr, bravissimo su un sinistro deviato di Candreva che sembra batterlo in controtempo. Nella ripresa, il tecnico dei lombardi opera un doppio cambio, concludendo il campionato di Ciofani (al suo posto Tsadjout) e Buonaiuto (dentro Okereke). I granata provano a reagire, ma la svolta dal punto di vista dell'atteggiamento offensivo arriva soltanto con l'ingresso in campo di Sambia al 76', anche se davanti Piatek è impreciso. All'88', allora, ecco il 2-0 che chiude i giochi: è uno splendido sinistro a giro di Tsadjout che batte Ochoa e vale il definitivo raddoppio. Nel recupero, Perenzoni assegna un rigore per fallo di Aiwu su Sambia, ma il Var lo manda all'on-field review: niente rigore e si resta 2-0, visto che Candreva si vede annullare una rete per fuorigioco. La Cremonese saluta con una vittoria la Serie A, sono invece 42 i punti finali dei granata di Paulo Sousa.

LE PAGELLE

Buonaiuto 7 - Si guadagna il calcio di rigore che decide il match: un primo tempo da ricordare, perché arriva il suo primo gol in Serie A.

Tsadjout 7 - Entra ad inizio ripresa e nel finale trova il gol che chiude i giochi: ed è una perla di sinistro.

Candreva 6 - Non riesce ad entrare nel tabellino, ma è uno dei più pericolosi e dei più vivaci dei granata nonostante la serata storta.

Piatek 5 - Sbaglia tante valutazioni, sia in fase di conclusione che di rifinitura.

L TABELLINO

CREMONESE-SALERNITANA 2-0

Cremonese (3-5-2): Sarr 6,5; Aiwu 6, Chiriches sv (12' Bianchetti 6,5), Vasquez 6; Ghiglione 6,5 (38' st Sernicola sv), Meité 6, Pickel 6,5, Galdames 6 (17' Castagnetti 6,5), Valeri 6,5; Buonaiuto 7 (1' st Okereke 6), Ciofani 6 (1' st Tsadjout 7). A disp.: Carnesecchi, Saro, Quagliata, Acella, Benassi, Basso Ricci, Afena-Gyan. All.: Ballardini 6,5

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 6; Daniliuc 6, Gyomber 5,5 (31' st Sambia 6,5), Pirola 6 (47' st Ekong sv); Kastanos 6, Coulibaly 5,5, Bohinen 5 (17' st Nicolussi Caviglia 6), Mazzocchi 6; Candreva 6, Botheim 5,5 (17' st Maggiore 6); Piatek 5. A disp.: Allocca, Sorrentino, Crnigoj, Iervolino, Bonazzoli. All.: Sousa 5,5

Arbitro: Perenzoni

Marcatori: 26' rig. Buonaiuto, 43' st Tsadjout

Ammoniti: Ghiglione (C), Coulibaly (S), Piatek (S)

Note: recupero 3'+12'

LE STATISTICHE

• La Cremonese ha vinto contro la Salernitana per la prima volta in Serie A; quella campana è diventata la 26a formazione contro cui i grigiorossi vantano almeno un successo nella competizione.

• La Cremonese ha chiuso il campionato con cinque successi e 27 punti totali raccolti, esattamente come nella precedente stagione disputata in Serie A (1995/96).

• Solo il Napoli (cinque) ha mandato in gol su calcio di rigore più giocatori diversi rispetto alla Cremonese (tre – Daniel Ciofani, David Okereke e Cristian Buonaiuto) in questa Serie A.

• Frank Tsadjout ha segnato contro la Salernitana il 3° gol in campionato; l’attaccante non andava a bersaglio nel torneo dallo scorso 28 febbraio (vs Roma).

• Cristian Buonaiuto è tornato al gol tra Serie A e Serie B a distanza di 420 giorni dalla precedente marcatura (in cadetteria il nove aprile 2022 contro il Frosinone).

• Nessuna squadra ha subito più reti su calcio di rigore rispetto alla Salernitana (sette) in questa Serie A (sette anche per Bologna, Fiorentina e Sampdoria).

• La Cremonese ha vinto tre delle ultime cinque gare interne di Serie A (1N, 1P) dopo che aveva ottenuto un solo successo in tutte le precedenti 14 partite casalinghe di questo torneo (3N, 10P).

• La Cremonese ha trovato la rete in sei gare interne di fila di Serie A per la prima volta da novembre 1994 (sette in quel caso).

• La Cremonese (201) ha superato il traguardo dei 200 punti raccolti nella sua storia in Serie A.

• La Salernitana ha perso due delle ultime cinque gare di Serie A (2V, 1N) dopo che era rimasta imbattuta in tutte le 10 gare precedenti (2V, 8N).

• La Cremonese non ha subito gol in tre delle ultime cinque gare interne di Serie A, tanti clean sheets quanti quelli raccolti in tutte le precedenti 14 partite casalinghe del campionato 2022/23.

• La Salernitana non ha trovato la rete in Serie A per la prima volta dallo scorso cinque marzo (vs Sampdoria); chiusa una striscia di 12 gare di fila con almeno un gol all’attivo, per quella che era la serie aperta più lunga tra le squadre del torneo.