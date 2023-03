Serie A, Cremonese-Fiorentina 0-2: Mandragora e Cabral lanciano i viola

CREMONESE-FIORENTINA 0-2

Terzo successo consecutivo per i ragazzi di Vincenzo Italiano, gol e assist per l'ex mediano di Juventus e Torino. Ancora ko i grigiorossi, ora la salvezza sembra un miraggio

Cremonese-Fiorentina, le foto del match





























1 di 16 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Prosegue la marcia della Fiorentina, che conquista il terzo successo consecutivo in Serie A e sconfigge 2-0 la Cremonese. Il grande protagonista è Rolando Mandragora, che firma il gol del vantaggio al 27' e serve l'assist per il bis di Arthur Cabral (49'), in una gara che riporta i viola a -3 dal settimo posto. I toscani si confermano in forma, mentre la Cremonese va ancora ko: la reazione nel finale non basta, la salvezza ora dista 12 punti.

LA PARTITA

Prosegue la marcia della Fiorentina, che conquista la terza vittoria consecutiva in Serie A, la sesta nelle ultime sette gare contando tutte le competizioni: allo Zini, la Cremonese viene sconfitta 2-0. Il primo squillo è dei padroni di casa, col colpo di testa di Dessers che termina a lato. La Fiorentina si rende pericolosa con Barak e sale di tono col passare dei minuti, sfiorando il gol con Mandragora. Il mediano, ex Juventus e Torino, sblocca poi la gara al 27' con un sinistro preciso che non lascia scampo a Carnesecchi. Decisivo, per rende possibile il suo tiro, un rimpallo fortunoso tra Bianchetti e Ikoné, che consegna di fatto la sfera al numero 38 viola. Nel finale di tempo, un'occasione per parte: Dessers spara altissimo, Martinez Quarta non trova lo specchio della porta di testa. 1-0 Fiorentina al riposo, dunque, con la Cremonese che viene nuovamente punita al 49'. Questa volta Mandragora veste i panni dell'assist-man, imbeccando Arthur Cabral sul secondo palo: 6° gol in campionato per il centravanti, che ha svoltato nel 2023 dopo un avvio opaco. La Cremonese cambia tutto e passa al tridente, con Buonaiuto ad ispirare Dessers e Ciofani, ma rischia in ripartenza: bravo Carnesecchi nell'uno-contro-uno con Jovic. I grigiorossi spingono e hanno una grande chance per il gol con Okereke, fermato da uno strepitoso intervento di piede di Sirigu al 79'. Si copre la Fiorentina, inserendo Duncan, e porta a casa il risultato: il 2-0 fa salire i viola a 34 punti, -3 dal settimo posto. Ancora ko la Cremonese, come all'andata (3-2): i grigiorossi restano ultimi, a -12 dalla salvezza. La permanenza in Serie A, ora, sembra un miraggio.

PAGELLE

Okereke 6.5 - Viene da chiedersi perchè non sia partito dall'inizio. L'ex Bruges è il migliore della Cremonese per distacco, nell'atteggiamento e nelle doti tecniche, e sfiora il gol in ripartenza. Lo ferma solo un grande riflesso di Sirigu.

Dessers 5 - L'acquisto più costoso della Cremonese è anche il più deludente nella sfida ai viola. Non riesce a crearsi spazi, viene costantemente anticipato dalla difesa viola e spreca un tiro da posizione perfetta sull'1-0. La sostituzione al 59' sa di (definitiva?) bocciatura.

Mandragora 7 - Prestazione da sogno per l'ex centrocampista di Juventus e Torino, che aveva già segnato all'andata. Per lui il gol del vantaggio, l'assist del raddoppio e una grande capacità negli inserimenti.

Barak 6.5 - Non trova il gol, ma disputa una grande partita. Italiano ha avanzato il suo raggio d'azione e si vede, perchè l'ex giocatore del Verona si sta ritrovando dopo una prima parte di stagione opaca. Dirige l'orchestra ed è il leader offensivo viola.

IL TABELLINO

CREMONESE (3-5-2) - Carnesecchi 6; Ferrari 5.5, Bianchetti 5, Vásquez 5.5; Sernicola 5.5 (8' st Okereke 6.5), Benassi 5.5, Pickel 5.5 (33' st Ghiglione sv), Galdames 5 (33' st Meité sv), Valeri 6; Tsadjout 5.5 (14' st Buonaiuto 6), Dessers 5 (14' st Ciofani 5.5). All. Ballardini. A disposizione: Saro, Sarr, Castagnetti, Afena-Gyan, Acella, Quagliata, Lochoshvili.

FIORENTINA (4-2-3-1) - Sirigu 6.5; Dodô 6.5 (31' st Venuti sv), Milenkovic 6, Martinez Quarta 6, Biraghi 6; Amrabat 6.5, Mandragora 7 (38' st Duncan sv); Ikoné 6 (23' st Gonzalez 6), Barak 6.5, Saponara 5.5 (1' st Brekalo 6); Arthur Cabral 6.5 (23' st Jovic 6). All. Italiano. A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Bonaventura, Castrovilli, Ranieri, Sottil, Bianco, Igor, Kouamé.

Arbitro: Marcenaro.

Marcatori: 27' Mandragora (F), 4' st Arthur Cabral (F).

Ammoniti: Ferrari (C), Mandragora (F), Brekalo (F).

LE STATISTICHE

Sei vittorie e un pareggio per la Fiorentina nelle ultime sette gare giocate in tutte le competizioni: da inizio febbraio la squadra viola ha vinto sette partite in totale (su 10 giocate) e considerando le squadre di Serie A nessuna formazione ha fatto meglio (sette anche la Juventus).

La Fiorentina ha vinto due match di Serie A in trasferta di fila senza subire alcun gol per la prima volta da aprile 2018.

Un pareggio e tre vittorie di fila: è questa la miglior striscia della Fiorentina nel campionato 22/23.

Sei dei 10 gol segnati da Rolando Mandragora in Serie A sono arrivati contro squadre neopromosse, inclusi in due in questo campionato contro la Cremonese.

Con quattro reti (due in campionato, due in Conference) questa é giá ora la stagione piú prolifica per Rolando Mandragora in carriera, considerando tutte le competizioni.

Per la prima volta in uno stesso match di Serie A Rolando Mandragora ha sia segnato un gol che fornito un assist.

Considerando tutte le competizioni, Arthur Cabral ha realizzato sei gol nelle ultime sei partite; soltanto uno in meno di quelli segnati nelle 41 gare precedenti con la maglia della Fiorentina.

Solo Osimhen (11) e Lautaro (9) hanno segnato piú gol di Arthur Cabral (7) tra i giocatori che militano in Serie A considerando tutte le competizioni da inizio 2023.

Arthur Cabral (sei gol come Osimhen) é uno dei due migliori marcatori tra i giocatori che militano in Serie A considerando tutte le competizioni da inizio febbraio.

Cristiano Biraghi raggiunge oggi le 300 presenze nei cinque maggiori campionati europei, 166 di queste sono arrivate con la maglia della Fiorentina.

La Cremonese è una delle cinque squadre dei maggiori campionati europei (l’unica di Serie A) che non ha collezionato alcun clean sheets da inizio 2023 ad ora.

La Cremonese è la squadra che perso più partite in Serie A nel 2023 (8 su 11) e quella che ha subito più gol in questo anno solare (22).